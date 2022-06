[International] Stellvertretende Regierungschefin in Kiew: "Die Ukrainer brauchen eine Antwort"

Livebericht: Zivilpersonen sollen heute aus umkämpftem Sjewjerodonezk evakuiert werden

Erster Flug abgesagt: Großbritannien hält an umstrittenen Abschiebeflügen nach Ruanda fest

Nach Engpass bei Babymilchpulver herrscht in den USA Tampon-Mangel

[Panorama] Radfahren gegen die Einbahn wird doch nicht generell erlaubt

[Wirtschaft] Entlastungspaket: Wer profitiert? Und in welchem Ausmaß?

Deutscher Tankrabatt verpufft: Entlastung kommt nicht bei Bürgern an

[Etat] Landesgericht Wien weist in Belästigungscausa Fellner-Klage wegen Tonbandaufnahme ab

Armin Wolfs "lieb formulierte" Rücktrittsfrage an den Kanzler und die "heilige Inquisition" in der "ZiB2"

Bad News: Mehr Menschen verweigern Nachrichten, weniger Vertrauen in Medien

[Kommentar der anderen] Schmutzige Verhältnisse – who cares? Ob in Unternehmen oder im Privaten, Reinigungskräfte werden gezielt unsichtbar gemacht. Dabei ermöglichen sie anderen erst, produktiv tätig zu sein

[Wien] Vorortelinie: Als eine Bahnlinie aus dem Dornröschenschlaf erwachte

[Wissenschaft] Katzen kennen die Namen ihrer tierischen und menschlichen Mitbewohner

[Wetter] Mit Hochdruckeinfluss scheint verbreitet die Sonne und oft zeigen sich nur wenige, hohe Schleierwolken am Himmel. Im Bergland allerdings entstehen am Nachmittag mehr Quellwolken, hier sind lokale Regenschauer und Gewitter besonders entlang des Alpenhauptkammes einzuplanen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Alpennordseite mitunter auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 7 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad, mit den höheren Werten im Westen.

[Zum Tag] 1881: Das erste österreichische Telefonbuch erscheint.