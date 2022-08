Michael Jackson hätte heuer seinen 64. Geburtstag gefeiert. Der Tod des "King of Pop", der als einer der erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten gilt, liegt bereits 13 Jahre zurück. Geboren als achtes von zehn Kindern in Gary, Indiana, feierte er zunächst große musikalische Erfolge im Kreise einiger seiner Geschwister als Teil der Jackson Five, bevor er mit gerade einmal 13 Jahren auch erste Schritte als Solokünstler unternahm.

Am 29. August wäre Michael Jackson 64 Jahre alt geworden Foto: imago images/BRIGANI-ART

Michael Jacksons größte Erfolge

Sein erster eigener Nummer-eins-Hit wurde die Single "Ben / You Can Cry on My Shoulder", der zweite "Don’t Stop ’til You Get Enough". Diesen sollten noch zahlreiche weitere folgen, wobei sich Jackson von seinen musikalischen Anfängen mit klassischem R&B immer mehr in Richtung Disco und Pop entwickelte. Sein Album "Thriller" (1982) mit Nummern wie "Billie Jean" und "Beat it" führte monatelang nahezu alle Charts an und ist bis heute eines der weltweit meistverkauften Alben. In den 1980er-Jahren kam man an Michael Jackson und seinem Moonwalk nicht vorbei. Songs wie "Bad", "Man in the Mirror" und "Dirty Diana" folgten.

Song-Highlights der 1990er-Jahre umfassen etwa "Black or White", "Remember the Time" und "Heal the World". Gleichzeitig wurden erste Vorwürfe gegen Jackson laut, die sein Image beschädigten und von denen sich er nie wieder ganz erholte: Es kam zu Anschuldigungen rund um sexuelle Belästigung und Missbrauch Minderjähriger auf seiner Neverland-Ranch, die zu langwierigen Prozessen gegen ihn führten, bis er 2005 von sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Er wird jedoch aufgrund dieser Vorfälle bis heute als umstrittene Persönlichkeit angesehen, an deren Unschuld hinsichtlich der schwer wiegenden Vorwürfe Zweifel bestehen.

Am 25. Juni 2009 starb Michael Jackson im Alter von 50 Jahren an einer Medikamentenvergiftung. Als einer der Größten der Popgeschichte hält er nach wie vor zahlreiche Rekorde der Musikindustrie und gilt – zu Lebzeiten karitativ höchst engagiert – als Künstler, der weltweit die meisten Wohltätigkeitsorganisationen finanziell und repräsentativ unterstützte.

Nach diesem kurzen Resümee seines Lebens können Sie nun in folgenden zehn Fragen Ihr Wissen über den "King of Pop" und seine Lieder unter Beweis stellen. Machen Sie das Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welcher ist Ihr Lieblingssong von Michael Jackson? Haben Sie diesen einmal live erlebt? Berichten Sie im Forum! (dahe, mawa 30.8.2022)