Hier kommen die Mediennews vom Wochenende

Kritik: Zeitungsverband warnt vor "Wettbewerbsverzerrung" durch Onlinepläne für "Wiener Zeitung" – Journalismusgewerkschaft fordert die Rücknahme des Entwurfs. Grünen-Mediensprecherin Eva Blimlinger stellt sich Montagabend der Diskussion

Film "Die Schwimmerinnen" auf Netflix: Vom Flüchten und vom Siegen – Der im Sportmilieu angesiedelte Plot vermittelt Eindrücke von der Flucht Verfolgter über Mittelmeer und Balkanroute in die EU



Porgrammänderung: Umstrittener Comedian Luke Mockridge zurück auf Sat.1 – Sein Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" ist am 9. Dezember zu sehen

dpa-Infos: "Bild" holt "Focus"-Chefredakteur – Robert Schneider kommt in Chefredaktion der größten deutschen Zeitung

"Willow" bei Disney+: Kleiner, selbstironischer Held in Fantasy-Spektakel – Gelungene Serienfortsetzung des verschmähten Fantasy-Klassikers

Entscheidung: Falsche Zahlen zu aufgegriffenen Migranten auf "krone.at": Presserat sieht Verstoß – Der Presserat verweist auf den Ehrenkodex, wonach "Informationen im erforderlichen Kontext wiederzugeben sind"

Förderungen: Zusammenschluss kleinerer Magazine kritisiert geplante Qualitätsjournalismus-Förderung – "Weitere Verschärfung der Konzentration an Mitteln und Ressourcen bei den großen Medienkonzernen" drohe

Zentralfriedhof: Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember in Ehrengrab beigesetzt – Am Wiener Zentralfriedhof mit Einsegnung durch Dompfarrer Toni Faber – Onlinekondolenzbuch eingerichtet

Geburtstag: Peter Handke wird 80: Sendungen in ORF 2 und Ö1 – Drei Ö1-Sendungen ab Samstag – Porträt "Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte..." am Sonntag auf ORF 2

Switchlist: Pferde stehlen, Mad Max 2 und A Ghost Story, außerdem eine Reportage über das Verhältnis von China und Serbien, das Arte-Magazin "Tracks East" und der Italo-Western-Klassiker "Django" – TV-Hinweise für heute Abend.

Ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.