Ex-FPÖ-Politiker Jenewein gewinnt in Medienprozess gegen "Krone"; transfreundlicher RTL-Dschungel; Germanismus-Fettnäpfchen in Fehlerkolumne "Vermurkst"; Der Schwarm" im März im ORF

Ö1-Mitarbeiterin Jana Wiese verließ Ö1 Ende des Jahres 2022 nach vier Jahren und 108 Beiträgen für Sendungen wie "Moment Kulinarium" oder "Help". Auch aus Angst, nicht krankenversichert zu sein und keine Planungssicherheit zu haben, sagt sie dem STANDARD. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Hier kommen die Mediennews von heute:

Abschied: Kettenverträge und "Karotte vor der Nase": Ö1-Journalistin rechnet mit ORF-Prekariat ab – Jana Wiese kritisiert die Arbeitsbedingungen und verlässt Ö1. Eine arbeitsrechtliche Sonderstellung erlaubt es dem ORF, unendlich befristete Arbeitsverträge auszustellen

Berichtsreportage: Ex-FPÖ-Politiker gewinnt in Medienprozess gegen "Krone" 96.000 Euro – Der frühere FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hans-Jörg Jenewein wehrt sich vorerst erfolgreich gegen mehrere Artikel in der "Kronen Zeitung", in denen wenig Korrektes stand



Corona-Demonstranten wie "Klimakleber": Puls 24 bemüht sich mit Glawischnig und Fußi um Streit – "Kontroverse, aber höfliche und großteils sachliche Auseinandersetzung" ist als Sendungstitel leider wenig publikumsträchtig

TV-Tagebuch: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" auf RTL: Transfreundlicher Dschungel – Einem Millionenpublikum wird vorgezeigt, wie man unvoreingenommen und offen mit Transpersonen umzugehen hat – Mit Forum+: Wie geht#s weiter im Dschungel?



Unsere Fehler: Von Hätten, die ein Sein sein hätten sollen – Das Germanismus-Fettnäpfchen lauert uns nicht nur zu Weihnachten auf. Eine ungenaue Formulierung über Helmut Zilk verursachte Irritation



"Wiener Zeitung": Judith Belfkih und Thomas Seifert als Chefredakteure bestätigt – Nachfolger von Walter Hämmerle – bis auf Widerruf bestellt

Transparenzblog "So sind wir": So sind wir: Wie das erste STANDARD-Titelbild mithilfe künstlicher Intelligenz entstand

Untergang: Frank Schätzings "Der Schwarm" kommt im März als achtteilige Serie im ORF – Barbara Eder führt bei vier Folgen der internationalen Großproduktion Regie. Eidin Jalali und Franziska Weisz standen vor der Kamera

Forum+: Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Wegen Personalmangel geschlossen – Haben wir das Arbeiten verlernt?

Tennis: ServusTV überträgt French Open 2023 und 2024 live – Nach Australian Open zeigt der TV-Sender auch das zweite Major-Turnier des Jahres

Switchlist: Nur Fliegen ist schöner, Willkommen Österreich, Satans Rauch und Atmen – TV-Hinweise für heute Abend

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.