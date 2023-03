Der Winter ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Aber wenn der Schnee ausbleibt, könnten diese Skihallen in Europa eine Alternative bieten

Wie die diesjährige Skisaison zeigt, gibt es selbst in den Bergen keine Schneegarantie. Bei milden Temperaturen bleibt der Schnee weg. Skihallen könnten eine Alternative darstellen. Davon gibt es in Europa einige. Hier ein Überblick.

The Snow Centre Hemel Hempstead, England

Zwei Pisten hat diese Skihalle nahe London zu bieten. Während die Hauptpiste mit 160 Metern rasante Abfahrten garantiert, können alle Ski-Neulinge auf der Übungsstrecke bei einem Kurs ihr Können unter Beweis stellen. Auch wer sich die Skier abschnallt, kann im Snow Centre in Hemel Hempstead kann sich im Kunstschnee vergnügen. So gibt es etwa die Möglichkeit, mit einem Reifenschlauch den "Hang" hinunterzurasen.

Skidome Göteborg, Schweden

Die Skihalle in Schweden punktet mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein Erwachsener zahlt pro Stunde rund 2,20 Euro für den Ski-Spaß. 1.200 Meter Piste stehen dafür zur Verfügung. Eine weitere Besonderheit im Skidome ist, dass hier das ganze Jahr über Langlauf auf dem Programm steht. Und kommt Hunger auf, steht das Restaurant des dazugehörigen Hotels zur Verfügung – einfach die Treppe hoch und schon erwartet einen die Rezeption.

Alpincenter Hamburg-Wittenburg, Deutschland

Skifahren, Snowboarden, Tubing bietet das Alpincenter Hamburg-Wittenburg. Auf der insgesamt 330 Meter langen Indoor-Piste können sich erfahrene Skifahrer einen Hang mit mehr als 30 Prozent Gefälle hinabbrettern, während die Übungsstrecke mit nur zehn Prozent Gefälle für Anfänger und Amateure gedacht ist. Das Center bietet neben der Skihalle auch einen Wellnessbereich mit einer Sauna und einem Massageangebot. Wer direkt ein ganzes Wochenende mit Skifahren und Saunieren verbringen will, der bucht sich einfach ein Zimmer im angeschlossenen Hotel.

Snow World Amneville, Frankreich

Im größten Indoor-Skidorf Snow World Amneville kann man das ganze Jahr über Skifahren. Hier befindet sich die längste Indoor-Skipiste Frankreichs: Insgesamt 620 Meter mit zwei Gefällen stehen zur Verfügung. Auch Anfänger können sich in der Halle nach Lust und Laune austoben. Auf der Übungspiste ist Platz für all jene, die noch etwas unsicher auf den Brettern stehen. Wer lieber ganz auf die Skier oder das Snowboard verzichtet, der kann in einem Extra-Bereich auch Rodeln.

Snow Valley, Belgien

365 Tage im Jahr pures Skivergnügen, und das in echtem Schnee – im Ski- und Snowboardzentrum Snow Valley in Belgien ist das möglich. Drei verschiedene Pisten gibt's, daneben werden den Besuchern insgesamt sechs verschiedene Skilifte für noch schnelleres Schnee-Vergnügen geboten. Die große Piste kommt auf insgesamt 350 Meter, daneben gibt es eine die Freestyle-Piste und eine für Anfänger.

Alpenpark Neuss, Deutschland

300 Meter lang ist die Piste, sechs Lifte stehen zur Verfügung. Selbst Après-Ski wird angeboten: Jedes Wochenende können Partygänger die Hüften schwingen lassen zu Klassikern aus den 90ern und 2000ern – wie es heißt.

Snow World Rucphen, Niederlande

Drei verschiedene Pisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und acht Skilifte haben sich die Niederländer in diese Halle gebaut. Es werden Skikurse angeboten, und natürlich gibt's auch Après-Ski in der Hütte.

Snø, Norwegen

Sechs Euro pro Stunde kostet das Ticket in dieser ganzjährig geöffneten Skihalle in Norwegen für einen Erwachsenen. Die Pistenlänge beträgt insgesamt einen Kilometer. Snø befindet sich 15 Minuten außerhalb von Oslo. Hier findet man 36.000 Quadratmeter Schnee, verteilt auf drei Pisten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, einen Snowpark mit Rails, Hops und Big Jump, und einer 1,5 km langen Langlaufloipe. Außerdem gibt es einen Anfängerbereich, wo Kinder oder Erwachsene spielend eine neue Sportart ausprobieren können. Fitnessraum und Trampolinpark findet man dort genauso, wie die 15 Meter hohe Mammutwand, die einzige Indoor-Eiswand in ganz Skandinavien.

Snow World Landgraaf, Niederlande

Mit fünf verschiedenen Pisten mit einer Gesamtlänge von 1.120 Metern wartet die niederländische Indoor-Skihalle Snow World Landgraaf auf. Ein Sessellift bringt die Hallenwintersportler auf den "Gipfel". Neben zwei roten Pisten gibt es eine blaue Beginner-Strecke sowie eine Übungspiste für unerfahrene Skifahrer und Boarder. Rampen und Rails findet man im Fun Park, das Kidsland lädt zum Rodeln ein. Ja, auch eine Almhütte darf nicht fehlen.

Snow Arena Druskininkai, Litauen

365 Tage Winter: Die Indoor-Skihalle Snow Arena Druskininkai ist der einzige Wintersport-Komplex in den baltischen Staaten, der das ganze Jahr über zum Skifahren und Snowboarden geöffnet ist. 1.200 Meter Piste stehen zur Verfügung, wobei die Hauptpiste im Inneren der Halle mit einem Outdoor-Track verbunden ist. Aber der ist aber ausschließlich während der Winter-Saison geöffnet.

Snow World Zoetermeer, Niederlande

Mit vier verschiedenen Pisten, darunter auch die steilste Indoor-Skipiste Europas, und insgesamt zehn verschiedenen Skiliften punktet die Skihalle Snow World Zoetermeer. Zwei der Pisten sind für Beginner und Amateure reserviert, dann gibt es noch eine rote Piste für schnellere Abfahrten und einen Funpark für Freestyler. (red, 3.3.2023)