Karikatur mit Ohrfeige für Mikl-Leitner für Presserat "verstörend"; mit Netflix-Serie "Next in Fashion" auf Tuchfühlung mit Tüll und Träne; Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch in den Medien gefordert; Nehammer kündigt E-Paper-Zeitungen für alle Schülerinnen und Schüler ab siebenter Klasse an

Er sei gegen "Hinterzimmerpolitik", die Bevölkerung habe ein Recht auf Transparenz. Dass die ÖVP nun mit der FPÖ verhandle, sei für ihn "total okay", meinte Svent Hergovich Donnerstagabend in der "ZiB 2". Foto: screenshot, orf-tvthek

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: SPÖ-Niederösterreich-Chef Sven Hergovich in der "ZiB 2": Ein Wasserfall der Inhalte – Der Politiker setzt im Streit von Rendi-Wagner und Doskozil darauf, bei Präsidiumssitzung oder Parteitag miteinander zu reden. In Niederösterreich bleibt die Hand-ab-Ansage aufrecht

Branchenmagazin: "Profil"-Manager und "Kurier"-Vizechefredakteur – Richard Grasl spricht über "Unfall" – Interview über "eine solche Situation", die er "verursacht habe"

Medienethik: Ohrfeige für Mikl-Leitner "verstörend": Presserat kritisiert Karikatur in der "Kleinen Zeitung" - Der Senat bewertet die Karikatur als "medienethisch problematisch", sieht aber nach der Entschuldigung der Zeitung von einem Verfahren ab

Startschuss: Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch in den Medien gefordert – Was für Kultur und Sport bereits existiert, ist in der Medienbranche bislang nur eine Idee. Das Frauennetzwerk Medien versammelte nun Befürworterinnen einer neuen Anlaufstelle

Spartenkanal: Warum ORF Sport Plus so wichtig für Randsportarten ist – Der Spartenkanal soll eingestellt, sein Programm auf ORF 1 und Streaming transferiert werden. Der Plan birgt Tücken und Chancen, zeigt eine Analyse

TV-Tagebuch: Mit Netflix-Serie "Next in Fashion" auf Tuchfühlung mit Tüll und Träne – Feelgood-Fernsehen mit Glamour-Faktor: Zwölf Aufstrebende im Modedesign konzipieren und schneidern innerhalb weniger Stunden unter einem vorgegebenen Motto

Kanzlerrede: Nehammer kündigt E-Paper-Zeitungen für alle Schülerinnen und Schüler ab siebenter Klasse an – Für Printmedien, die Mitglied des Presserats sind

Onlinemagazin: "Tag eins" gestartet, Anna Mayrhauser leitet Redaktion – Gemeinsam mit Initiator und Geschäftsführer Dominik Ritter-Wurnig – Reguläres Jahresabo ab Mai für 99 Euro

Neuer München-"Tatort": Ode an den bayerischen Grantler – Ermittlungen nach einem tödlichen Motorradunfall – "Hackl" am Sonntag in ORF 2 und in der ARD

Switchlist: "Dancing Stars", "Democracy Now!" und "I, Tonya", außerdem eine Reportage über Gesellinnen auf der Walz, ein neuer Kriminalhauptkommissar in "Der Alte" und eine Doku über Pogues-Chef Shane MacGowan – TV-Hinweise für heute Abend.

Eine schönes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.