Am Sonntag steht die Landtagswahl in Salzburg an. Was sind Ihre Hoffnungen und Befürchtungen für deren Ausgang?

Erste Umfragewerte zeigen, wie die Tendenzen der Wählerinnen und Wähler hinsichtlich der Salzburg-Wahl am Sonntag aussehen. An der Spitze wird sich demzufolge wohl wenig ändern, auch wenn der ÖVP Verluste prognostiziert werden. Die Volkspartei soll auf 33 Prozent der Stimmen kommen – bei der Landtagswahl 2018 lag sie noch bei 37,8 Prozent.

Bei der Salzburg-Wahl könnten einige politische Weichen neu gestellt werden. Foto: APA/BARBARA GINDL

FPÖ-Zuwächse werden erwartet

Die FPÖ dagegen soll zulegen, von 18,8 auf 25 Prozent wachsen und die SPÖ damit ganz klar überholen. Dieser wird prognostiziert, das historische Tief von 20 Prozent bei der letzten Wahl mit 17 Prozent nochmals zu unterschreiten und damit zur Nummer drei im Land zu werden. Bei den Grünen und den Neos soll sich wenig ändern: Diese liegen laut Umfragewerten bei neun bzw. sieben Prozent. Ob sich die Salzburger Dirndlkoalition noch einmal ausgeht, die seit fünf Jahren zwischen ÖVP, Grünen und Neos besteht, wird das Wahlergebnis zeigen.

Was die KPÖ betrifft, so könnte diese laut Umfrage mit rund sechs Prozent den Einzug in den Landtag schaffen. Auch zwei "Protestparteien" machen sich in dieser Hinsicht Hoffnungen: Neben der KPÖ treten bei der Landtagswahl in Salzburg noch die Partei "Menschen, Freiheit, Grundrechte" (MFG) und deren Abspaltung mit dem Listennamen "Wir sind Salzburg" (Wirs) an.

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kündigte jedenfalls an, noch eine volle Periode im Amt bleiben zu wollen. Über die Wichtigkeit des Klimaschutzes als Wahlkampfthema herrscht Einigkeit mit dem grünen Koalitionspartner unter Spitzenkandidatin Martina Berthold. Diese ihrerseits betonten im Vorfeld der Wahl, den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben zu wollen. Ein weiteres wichtiges Wahlkampfthema bei der Salzburg-Wahl ist der massive Wohnungsnotstand im Bundesland, der besonders in Zeiten der Teuerung schwer ins Gewicht fällt.



In der SPÖ gab man sich zuletzt im Übrigen selbstkritisch: Spitzenkandidat David Egger nennt die eigene Partei einen alten Öltanker, der modernisiert werden soll.

Welche Erwartungen haben Sie an die Landtagswahl?

Möchten Sie die ÖVP in Salzburg auch weiterhin an der Spitze erleben? Sind Sie für einen Fortbestand der Dirndlkoalition? Welchen Parteien wünschen Sie den Einzug in den Landtag? Und was haben Sie sonst für Wünsche an die Zukunft Salzburgs? Posten Sie Ihre Meinung im Forum! (Daniela Herger, 18.4.2023)