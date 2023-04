Foto: imago images/SEPA.Media

Wien – Am Mittwoch präsentierte Medienministerin Susanne Raab und die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer das neue ORF-Gesetze. "Sehr besorgt" äußert sich der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zum Entwurf der geplanten Digitalnovelle und warnt vor einer "medienpolitischen Fehlentwicklung".

"Aufgrund der dominanten Marktposition des ORF in vielen Bereichen – insbesondere als Marktführer im Digitalbereich – droht bei einer ungebremsten Ausweitung seiner digitalen Möglichkeiten ein massiver Einschnitt in der heimischen Medienvielfalt", sagt VÖZ-Präsident Markus Mair.

"Bei der Gesetzwerdung sind die politischen Akteure dazu angehalten, die gesamte österreichische Medienlandschaft im Auge zu behalten und für einen fairen Interessenausgleich zu sorgen." Der VÖZ und seine Mitglieder fordern weitere Gespräche im Zuge des Begutachtungsverfahrens ein. Dabei werde man "eine drohende weitere Wettbewerbsverzerrung auf dem Medienmarkt durch entsprechende Vorschläge und Maßnahmen zu verhindern suchen". Aufgrund der aktuell angespannten wirtschaftlichen Lage stehe die Medienvielfalt in Österreich auf dem Spiel, "dessen müssen sich die politischen Akteure bewusst sein", so Mair.

Neos: Dieses ORF-Gesetz verschärft die Krise der Medien weiter

Wien – "Das ist keine Reform, das ist eine vergebene Chance", sagt Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter in einer ersten Reaktion auf die Präsentation des neuen ORF-Gesetzes. "So bekämpft die Regierung die schwere Krise, in der sich Österreichs Medien und damit unsere Demokratie befinden, nicht, so verschärft sie sie nur noch. "Dass künftig mehr Bewegtbild auf ORF.at sein muss und nur mehr 30 Prozent reiner Text sein dürfen, begrüßen wir daher. Ebenso wie das längst überfällige Ende der 7-Tage-Beschränkung. Aber das allein macht noch lange keine Reform", so Brandstötter.

"Für ein neues ORF-Gesetz hätte man zwingend den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag schärfen und neu definieren müssen, damit der ORF den großen Herausforderungen unserer Zeit adäquat begegnen kann, sagt sie. "Doch die Regierung hat sich gegen eine Gremienreform entschieden, gegen die Abschaffung der Landesabgabe, gegen die Abschaffung des Anhörungsrechts der Landeshauptleute", so Brandstötter. Kernauftrag des ORF sei es , qualitätsvolle Information zu liefern. "Und das ist nur möglich, wenn der Einfluss der Parteien im ORF endlich ein Ende hat und die Bundesregierung auch tiefgreifende Reformen anpackt, die weit über die Finanzierungsfrage und die Anzahl der Meldungen auf der Blauen Seite hinausgehen." (red, 26.4.2023)