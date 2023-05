Kickl will ORF statt Abgabe für alle mit gekürzten Mitteln aus Budget finanzieren, "Ed Sheeran: The Sum of It All" auf Disney+, Sexuelle Übergriffe, Belastung, Anerkennung und Chancen in Kreativbranche; Rendi-Wagner heute Abend bei Lou Lorenz-Dittlbacher

Dominic West als Prince Charles und Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana. Foto: AP, Keith Bernstein

Hier kommen die Mediennews von heute:

Serienschau: Queen Charlotte, Young Royals, The Great: Mit diesen Serien schaffen Sie die Krönung – Die Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey bringt lückenlose Dokumentation auf allen Kanälen. Wem das zu viel ist: DER STANDARD hat Tipps für royales Gegenprogramm

Medienpolitik: FPÖ-Chef Kickl will ORF statt Abgabe für alle mit gekürzten Mitteln aus Budget finanzieren – Mit ÖVP war schon einmal Budgetfinanzierung vereinbart – als Ibiza-Video 2019 Koalition sprengte

"Ed Sheeran: The Sum of It All" auf Disney+: Ein Wunderwuzzi trifft das Unglück – Bewegend ist die Doku, weil sie zeigt: Selbst wenn alles perfekt ist und der Erfolg in den Zenit steigt, auch dann bleiben Schicksalsschläge oft nicht aus

Inserate: Untreue-Ermittlungen um Inserate in niederösterreichischen Medien eingestellt – Laut der Staatsanwaltschaft Wien waren die Inserate "marktkonform". Basis der Ermittlungen war eine anonyme Anzeige

Versorgungsauftrag: Popularbeschwerde soll ORF zum Senden auf DAB+ bewegen – Beschwerde bezieht sich auf den Versorgungsauftrag des ORF

Dreharbeiten: Leben von Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt wird verfilmt – mit Lavinia Nowak als Witt – Dreharbeiten bis Ende Mai, noch kein Sendetermin

Studie: Sexuelle Übergriffe, Belastung, Anerkennung und Chancen: Umfrage zu Arbeitsbedingungen in der Kreativbranche – Studie zum Status quo soll Anregungen liefern, wie sich die Arbeitswelt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Freelancer und auch für Chefs ändern muss

Kriegsende vor 78 Jahren: ORF überträgt Gedenkstunde, "Fest der Freude" – Dokus in ORF 3, darunter die Neuproduktion "Codename Spielwarenfabrik – Das Panzerwerk St. Valentin"

Etats und Kampagnen: Wiener Taschen-Label Ina Kent startet Kampagne "sweet16"

Switchlist: Pamela Rendi-Wagner bei Lou Lorenz-Dittlbacher, Der Untergang, Die Unschuldsvermutung, Kiews Techno-Szene packt an, Universum History: Victoria, Der einzige Zeuge, Deep Blue Sea, Tracks East zum Song Contest – TV-Hinweise für heute Abend.