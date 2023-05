[Inland] Politologe Pelinka hält Sieg von Rendi-Wagner "am wahrscheinlichsten"

[Panorama] Letzte Generation blockiert Straßenverkehr beim Schloss Schönbrunn

[Wirtschaft] Regierung sucht bei Gipfel nach Rezepten gegen teure Lebensmittel

Was hinter dem Aufschwung chinesischer E-Auto-Hersteller steckt

[dieStandard] Warum es gut ist, von Elternschaft statt von Mutterschaft zu reden

[Diskurs] Regionale, biologisch angebaute und vegane Produkte müssen billiger werden

[Etat] Ringkampf bei "Im Zentrum": Wer wählt FPÖ und KPÖ, und warum?

[Gesundheit] Sieben Anzeichen, an denen man eine Burnout-Gefahr erkennen kann

[Immo] Künstler Hutzinger: "Ich mag es, wenn alle sieben Minuten die Bim vorbeifährt"

Wetter: Vor allem zwischen Vorarlberg und der westlichen Obersteiermark gibt es stärkere Wolkenfelder und im Tagesverlauf auch wieder einige Haufenwolken mit erhöhtem Schauerpotential. Weiter nach Osten bzw. Norden hin ist es trocken und der Sonnenschein überwiegt. Frühtemperaturen sehr unterschiedlich, zwischen rund 2 Grad mancherorts im Waldviertel und bis zu 14 Grad im Rheintal. Tageshöchsttemperaturen meist 13 bis 20 Grad.

Zum Tag: In einigen europäischen Ländern wird der 8. Mai als Gedenktag begangen, der an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht erinnert, die sich am 8. Mai 1945 ereignete. An diesem Tag endete auch der Zweite Weltkrieg in Europa und es wird an die Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Der 8. Mai gilt daher als Tag der Befreiung.