Natürlich war die Krönung für Charles DAS Ereignis seines Lebens. Ewig lang hat er darauf gewartet. Dann war es endlich so weit und die ganze Welt schaute hin. Schön einerseits. Andererseits: Man hat ja nicht eine private Sekunde an so einem Tag. Anstrengend.

Selbstverständlich wissen Könige, dass sie unter Dauerbeobachtung stehen. Aber sie sind halt auch nur ganz normale Menschen und reden in vermeintlich unbeobachteten Momenten dann auch so.

Die britischen Royals haben es laut Lippenlesern auch nicht leicht. Foto: AP/Petr David Josek

Charles war, als er mit Camilla in der Kutsche vor der Westminster Abbey wartete, sauer. "Nie können wir pünktlich sein", grummelte er. Das haben Lippenleser für den Sender "Sky" herausgefunden. "Ja ich bin…Dies ist negativ. Immer ist irgendwas… Das ist langweilig", soll Charles genervt zu seiner Frau gesagt haben.

Der Grund des Ärgers war kein anderer als bei Hinz und Kunz: Die Familie. William, Kate und ihre Kinder hatten sich verspätet. Und nun saßen Camilla und Charles wie andere auf der Autobahnraststätte und mussten warten.

William hatte offenbar Schwierigkeiten mit seinem üppigen Gewande. Laut "Daily Star" soll ihm Kate zugeflüstert haben: "Pass einfach auf den Umhang auf."

Die beiden durften in der Kirche dennoch in der ersten Reihe sitzen. Prinz Harry, der ohne Meghan gekommen war, war nur in der dritten platziert worden. "Ich habe es satt, wie sie mich behandeln", soll er laut einem für die "Sun" tätigen Lippenleser dem Ehemann seiner Cousine Eugenie, Jack Brooksbank, erklärt haben. Was Harry Meghan nach seiner Rückkehr in die USA alles erzählt hat, hätten wir natürlich auch noch gern gewusst. (Birgit Baumann, 16.5.2023)