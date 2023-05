Liebe Leserin, lieber Leser,

was zunächst alles so harmlos spielerisch wirkte, ist zuletzt in eine mit immer drastischerer Rhetorik geführte Debatte gemündet. Anders gesagt: das Thema Künstliche Intelligenz erhitzt derzeit die Gemüter. Aktuellste Beispiele: OpenAI-Chef Sam Altman droht offen mit einem Rückzug von ChatGPT aus der EU sollten aktuelle Regulierungspläne umgesetzt werden. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt sieht wiederum gar eine "existenzielle Bedrohung" für die Menschheit durch KI.

Ansonsten gehen wir heute einem neuen Memecoin nach, das sich eines nicht ganz unproblematischen Symbols bedient. Zudem berichten wir über einen – mutmaßlichen – Angriff chinesischer Hacker auf US-Infrastruktur, der geopolitische Brisanz besitzt. Zudem gibt es Neues von Sony für die Playstation und einen Artikel, der auf die Auswirkungen des nahenden Passwort-Sharing-Verbots bei Netflix eingeht.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

ChatGPT-Hersteller OpenAI droht mit Rückzug aus der EU

Ex-Google-Chef sieht "existenzielle Bedrohung" für Menschheit durch KI

Wie ein Internetfrosch den Hype um Memecoins neu entfachen will

Chinesische Hacker sollen kritische Infrastruktur der USA infiltriert haben

Playstation zeigt "Spider-Man 2", Streaming-Device und In-Ear-Kopfhörer

Was das Aus des Passwort-Sharings für Netflix-Kunden bedeutet

Airjet: Erster Mini-PC mit neuartiger Kühlung vorgestellt

Quiz: Kennen Sie diese Web-Abkürzungen?

Fire Max 11 vorgestellt: Amazon probiert sich an einem iPad-Konkurrenten

Nvidia-Umsatzprognose übertrifft Analystenerwartung drastisch