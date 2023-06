Die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen haben vor zwei Wochen schon demonstriert - am heutigen Donnerstag streiken sie. Die 67 Bildungsinitiativen haben hingegen zum Aktionstag aufgerufen. Regine Hendrich

Das Schuljahr zählt zwar nur mehr wenige Tage. Doch Urlaubsstimmung gibt es in den Klassen, Horten und Lehrerzimmern noch nicht. Ganz im Gegenteil. Dem Bildungspersonal reicht es: Zu wenige Pädagoginnen, Lehrer und Geld, zu viel Arbeit und soziale Herausforderungen, die seit Corona nicht mehr zu ignorieren sind. Die unabhängige Lehrergewerkschaft Öli-UG sprach zuletzt sogar von der "schwersten Bildungskrise der Nachkriegsgeschichte".

Am Donnerstag findet deshalb der "Aktionstag Bildung" statt, zu dem ein großes Bündnis an Gewerkschaften und Bildungsorganisationen aufgerufen hat. Sie fordern im STANDARD-Interview eine "gemeinsame Bildung, die niemanden ausgrenzt und zurücklässt", sowie "bessere Lern-, Studier- und Arbeitsbedingungen im gesamten Bildungsbereich". Weiter gehen die Freizeitpädagogen, die etwa in der Nachmittagsbetreuung tätig sind. In Wien legen sie ganztätig die Arbeit nieder. In der Steiermark und Kärnten sind laut Gewerkschaft GPA Betriebsversammlungen geplant. Dem vorausgegangen war ein geleakter Gesetzesentwurf, wonach Freizeit- künftig als Assistenzpädagogen im Einsatz sein sollen. Der STANDARD berichtete.

Nicht nur Personalfragen drängen im Bildungswesen – auch bei der Chancengleichheit, Inklusion und Verwaltung gibt es Reformbedarf.

Starre Strukturen Volksschule, Mittelschule, AHS, berufsbildende Schulen: Das dreiteilige Schulsystem gibt es, grob gesagt, seit es Maria Theresia 1774 reformierte. Was damals dem Stand der Forschung entsprach, ist 250 Jahre später längst überholt. Viele Forschende sprechen sich für eine gemeinsame Schule aus. Doch bei der Gesamtschule tut sich wenig, seit Jahren ist sie ein Politikum. Einige Experten finden, dass über Bildungspolitik selten auf Basis der Forschung entschieden würde. So wurden die zuletzt überarbeiteten Lehrpläne kritisiert. Sie seien "überfrachtet", nicht zeitgemäß, sagte Bildungsexperte Stefan Hopmann damals. Ohnehin gehen Reformen nur schleppend voran. Das liegt für Kritiker auch am Föderalismus. So ist das Ministerium für Bundesschulen wie AHS oder HTL zuständig, die Länder für Pflichtschulen. Dazwischen stehen die Bildungsdirektionen als "Mischbehörde". Mit der Einführung 2018 sollten auch die Zuständigkeiten in der Verwaltung vereinheitlicht werden. Laut Rechnungshofbericht wurden sie aber komplexer. Arbeitsbedingungen Studiert ja nicht Lehramt", riet 2001 die damalige Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP), die einen Lehrerüberfluss prophezeite. Eine Fehleinschätzung: Heute ist der Lehrermangel das zentrale Thema der Bildungspolitik. Quereinsteiger, Pensionistinnen und sogar Studierende, teils im zweiten Semester, stopfen Personallöcher. Lehrkräfte verzeichnen ein massives Plus an Überstunden – gerade an Pflichtschulen. Die Arbeitslast lässt sich nur zum Teil mit der Personalnot erklären oder mit mehr Bürokratie und weniger Zeit: Viele Lehrende beklagen, dass sie etwa Blackout-Konzepte erstellen müssen, was nicht ihre Aufgabe sei. Ob der Bürokratie können sich nur die wenigsten vorstellen, eine Schule zu leiten. Dazu kommen multiple Krisen bei Schülern, die Rufe nach mehr Unterstützungspersonal laut werden lassen – eine spürbare Aufstockung lässt auf sich warten. Viele Junglehrer müssen letztlich mehr unterrichten, erhalten aber weniger Hilfe. Das Burnout-Risiko im Job ist hoch, einige sind schon kurz nach dem Einstieg ausgebrannt.

Letzte Vorbereitungen für den Aktionstag Bildung: Neben Schildern werden auch Buttons gebastelt. Regine Hendrich