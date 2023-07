In Zeiten anhaltender Inflation werden immer wieder Rufe laut, dass in bestimmten Bereichen ein Preisdeckel eingeführt werden müsse. Der Gedanke dahinter ist zu verhindern, dass bestimmte Kosten ins Unermessliche steigen und der finanzielle Druck auf die Bevölkerung immer stärker wird. Im Winter wurde diesbezüglich wiederholt eine Regelung bei den Öl- und Gaspreisen thematisiert. Zuletzt ist immer wieder von einem Preisdeckel auf einzelne Grundnahrungsmittel die Rede gewesen. Auch ein Mietpreisdeckel wurde mehrmals aufs Tapet gebracht. Schließlich ist es naheliegend, Entlastung vorwiegend bei den täglichen Fixkosten zu schaffen, die man schwerlich umgehen kann, wie Heizen, Essen und Wohnen. Doch ist diese Strategie wirklich die richtige? Darüber herrscht Uneinigkeit.

Welcher Preisdeckel würde bewirken, dass einem monatlich mehr Geld zum Leben bleibt?

Preisdeckel: Der richtige Weg?

In diesem Kontext wurden auch mehr als einmal Zweifel geäußert, ob unter den verschiedenen Möglichkeiten der Entlastung der Bevölkerung in Krisenzeiten Preisdeckel überhaupt eine sinnvolle Maßnahme darstellen. "ApollonJustice" sieht dies schon gegeben und betrachtet Spanien als Vorbild:

Mit den Vorstößen, die es diesbezüglich bis dato gegeben hat, ist "name34332" allerdings nicht zufrieden:

"kakanier" sieht einen Preisdeckel rund um Mietpreise jedenfalls als sinnvollere Maßnahme an als Wohnbeihilfe:

"Nörgler 61" hat eine andere Idee:

