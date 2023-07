Duell gefällig? Karl Nehammer war Mittwochabend bei Armin Wolf zu Gast in der "ZiB 2". Foto: Screenshot, ORF 2

TV-Tagebuch: "Was ist Ihr Wort wert?" – Nehammer schließt Koalition mit FPÖ unter Kickl aus - Der ÖVP-Chef findet nicht normal, über das Thema Normalität zu diskutieren. Das hat die ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner ins Spiel gebracht

Organisationsanweisung: So will der ORF die größte Redaktion des Landes künftig organisieren - Wenn sich drei Chefredakteure in tagesaktuellen Fragen nicht zusammenraufen können, ist der ORF-General "in Entscheidungsfindung einzubinden"

Nach Panne im Bundesrat: Keine weitere Abstimmung über ORF-Beitrag nötig - Bundesrats-Verzögerung endet automatisch mit 31. August - Medienministerin Raab: "Gesetz tritt wie geplant am 1.1.24 in Kraft"

Bootshaus zum Schnäppchenpreis: ORF-"Schauplatz" über umstrittene Immobiliendeals am Traunsee - Reporterin Nora Zoglauer war im Salzkammergut unterwegs, Seegrundstücke wechselten dort unter dubiosen Umständen die Besitzer – Heute um 21.05 Uhr in ORF 2

Disney-Chef: Weniger von Marvel und "Star Wars" für weniger Geld - Bob Iger plant radikalen Umbau und stellt sogar Verbleib im klassischen TV-Geschäft in Frage

Rampenschau: Harald Glööckler liebt CDU-Mann, Kampf um Helmut Bergers Erbe - Der deutsche Designer flirtet – vielleicht mit dem ersten schwulen Kanzler Deutschlands

Streikempfehlung: Hollywood-Schauspieler erzielen keine Einigung mit Filmstudios - Die Schauspielerinnen und Schauspieler fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von KI. Die Gewerkschaft sprach eine Streikempfehlung aus

Auszeichnungen: "Succession" und HBO mit meisten Emmy-Nominierungen - HBO führt mit 127 Nominierungen für "Succession", "House of the Dragon", "The Last of Us" und "The White Lotus" beim wichtigsten TV- und Streaming-Preis

Großbritannien: Vorwürfe im BBC-Skandal richten sich gegen Starmoderator - Huw Edwards wurde am Mittwoch von seiner Ehefrau identifiziert. Die Polizei sieht keinen Hinweis auf Straftaten

In Kürze: ATV stellt SD-Satelliten-Ausstrahlung ein - ProSiebenSat1Puls4 erwartet keine Reichweitenverluste

Mann verklagt Fox News: Verschwörungstheorie zu Kapitol-Erstürmung - Sender hatte Trump-Anhänger als Undercover-FBI-Agenten dargestellt - Ex-Manager bedauern, Murdoch beim Aufbau von Fox geholfen zu haben

Switchlist: "Eine Frage der Ehre", "Seventh Son", "Das Mädchen aus dem Bergsee", "Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzisse" - TV-Hinweise für heute Abend.

