Ein Blick auf das Display, eine kurze Nachricht an Freundinnen und Freunde, schnell durch den Tiktok-Feed gescrollt. Lehrkräfte, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler können davon ein Lied singen. Handys sind einfach allgegenwärtig, warum sollte das gerade in Schulen anders sein? Aber sie lenken eben auch ab. Daher ist es an vielen Schulen notwendig, dass es Regeln für den Gebrauch der Mobiltelefone gibt, so wie an einer Mittelschule im zweiten Bezirk in Wien. Dort werden seit Jänner Smartphones in Boxen verstaut.

Braucht es Regeln für Handys in der Schule? Getty Images/Dobrila Vignjevic

In Österreich gibt es aber nicht an allen Schulen die gleichen Regeln, denn es obliegt jedem Schulstandort beziehungsweise jeder Lehrkraft, wie mit Handys im Unterricht umgegangen wird. Die Unesco spricht sich dafür aus, das Handy möglichst aus den Schulen fernzuhalten. Denn Smartphones stehen im Zusammenhang mit schlechteren Schulleistungen und haben negativen Einfluss auf die emotionale Stabilität von Kindern. Eine Lehrerin aus der Mittelschule im zweiten Bezirk hat beobachtet, dass durch das Verstauen der Handys in Boxen die Kinder mehr miteinander spielen und es weniger Machtspiele zwischen ihnen gibt.

Das Bildungsministerium spricht sich aber gegen ein generelles Verbot aus, und auch die Bildungspsychologin Christiane Spiel hält ein Verbot nicht für sinnvoll. Für Spiel wäre es besser, wenn gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern das Thema diskutiert wird und mit ihnen Vorschläge für den Umgang mit Handys erarbeitet würden.

Wie sehen Sie das?

"eleven" berichtet von eigenen Erfahrungen:

"backoblate1234" ist Lehrerin an einer AHS und ist für ein Verbot:

Für eine gezielte Nutzung spricht sich "Weltenkind" aus:

"laluz" berichtet, dass an den meisten Schulen Handyeinschränkungen nicht gut funktionieren:

Wie stehen Sie zu Handys in der Schule?

Gibt es an Ihrer Schule Verbote oder Regeln für Handys? Und halten Sie sich als Schülerin oder Schüler immer dran? Sind Handyregeln gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern erarbeitet worden, oder wurden diese von der Schule beziehungsweise von Lehrkräften vorgegeben? Würden Sie als Elternteil, Lehrkraft, Schülerin oder Schüler ein Verbot begrüßen? Nutzen Sie als Lehrkraft das Handy aktiv für den Unterricht? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen! (wohl, 1.8.2023)