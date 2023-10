Markus Binder von Attwenger erinnert sich an seine erste Olive. Foto: Paul Kranzler

"Für mich sind Oliven eine ganz besondere Frucht. Ich bin in Enns aufgewachsen. Dort gab es keine Oliven, zumindest habe ich nie eine gesehen. Mit 18 Jahren bin ich per Autostopp nach Griechenland gereist. Das war ziemlich abenteuerlich. In Athen angekommen, landete ich in einem lustigen Lokal im Hafen in Piräus. Dort verbrachte ich einen geselligen Abend. Irgendwann bemerkte ich auf einem der übriggebliebenen Tellerchen auf dem Tisch eine einzelne melanzanifarbene Olive. Es war ein Moment, der in seiner Zufälligkeit sehr bedeutsam wurde.

Ich probierte also zum ersten Mal in meinem Leben eine Olive. Einige Menschen müssen sich erst an den Geschmack gewöhnen, ich fand ihn auf Anhieb köstlich. Es war das erste und das letzte Mal, dass ich eine einzelne Olive gegessen habe.

Wenn ich heute zum Beispiel auf Kreta bin, fasziniert es mich noch immer, durch die schier endlosen Olivenhaine zu fahren. Und vielleicht gibt es mittlerweile ja auch in Enns schon Oliven." (RONDO, Michael Steingruber, 31.10.2023)