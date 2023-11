Etat-Überblick

Wie Unterhaltungschef Martin Gastinger das ORF-Publikum unterhalten will; VÖZ nimmt Kündigung des Journalisten-KV unter Auflagen zurück

Ö1-Programm wird gestrafft und untertags durchmoderiert; Stocker will Pilnacek-Tape in "ZiB 2" nicht mit Ibiza vergleichen; Jon Hamm als Serienschurke in "Fargo 5"; Schule der Zukunft im ARD-Spielfilm "Morin"; digitale Liebessekte in "Escaping Twin Flames" auf Netflix