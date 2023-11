Der SPÖ-Abgeordnete Jan Krainer und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bringen gemeinsam ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ein. APA/GEORG HOCHMUTH

Zeiten ohne parlamentarische Untersuchungsausschüsse sind in der österreichischen Politik mittlerweile eine Seltenheit. Ob Eurofighter oder BVT, ob Hypo Alpe Adria oder Ibiza: Fast jeder größere Skandal der vergangenen Jahre löste politische Untersuchungen aus. Nach dem unrühmlichen und abrupten Ende des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses Ende Jänner, als sich die Opposition zerstritten hatte, ist seit Anfang Februar Pause.

Das dürfte sich bald schon wieder ändern. SPÖ und FPÖ haben sich einen neuen U-Ausschusses geeinigt. Rote und Blaue wollen all jene Milliardäre Österreichs, die eine Verbindung zur ÖVP haben, und die Milliardenzahlungen durch die Covid-19-Finanzierungsagentur (Cofag) unter die Lupe nehmen. Noch am Freitag soll das Verlangen auf Einsetzung des "Cofag-Untersuchungsausschusses" betreffend "Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder" eingebracht werden. Etwa ein Dutzend Milliardäre sind es, die SPÖ und FPÖ ins Visier nehmen wollen.

Ihren Fokus wollen der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jan Krainer und FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker - die beiden waren bereits in vergangenen U-Ausschüssen Fraktionsführer ihrer Partei - auf Immobilieninvestor René Benko und Unternehmer Siegfried Wolf legen, erläuterten sie Freitagvormittag in einem Hintergrundgespräch vor Journalistinnen und Journalisten. Beide sollen bei der Vergabe von Corona-Hilfen bevorzugt behandelt worden sein, befinden Krainer und Hafenecker.

Untersuchungsgegenstand soll laut Verlangen, das dem STANDADRD vorliegt, "die Vollziehung durch Bundesorgane, insbesondere die Covid-Finanzierungsagentur des Bundes (Cofag), in Zusammenhang mit Personen, denen ein Vermögen von zumindest einer Milliarde Euro zugerechnet werden kann und die die Österreichische Volkspartei durch Spenden unterstützt haben oder um deren Unterstützung von der Österreichischen Volkspartei etwa im Zuge des 'Projekt Ballhausplatz' geworben wurde". Und zwar im Zeitraum "von 18. Dezember 2017 bis 23. November 2023 im Hinblick auf deren (mutmaßliche) bevorzugte Behandlung". Der Untersuchungsgegenstand sei verfassungsrechtlich gedeckt, dies sei im Vorfeld auch mit Verfassungsjuristen abgeklärt worden.

Gibt es "Zwei-Klassen-Verwaltung"?

Laut Verlangen steht der Verdacht im Raum, dass es sich "einige Ultrareiche richten können, weil sie großes Vermögen und Kontakte zur ÖVP haben". Denn "während Milliardäre wie René Benko exklusive Tipps vom Finanzminister bekamen, wie sie noch weniger Steuern zahlen, schauen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie jene von Kika/Leiner durch die Finger", und "während Konzerne Millionen an Förderungen von der Cofag erhielten, warten viele Klein- und Mittelbetriebe heute noch auf ihr Geld", ist in dem Verlangen zu lesen. Der U-Ausschuss soll klären, ob dies "Einzelfälle" waren oder eine "Zwei-Klassen-Verwaltung" besteht. Die Aufklärung dulde "keinen Aufschub", "denn kaum etwas ist für die Demokratie gefährlicher als der Eindruck, einige wenige könnten es sich auf Kosten der vielen richten".

Im Fokus der Untersuchung wird die Cofag stehen. Kaum eine Einrichtung der Republik war und ist seit ihrer Gründung so viel Kritik ausgesetzt: Sie wurde vom Rechnungshof zerpflückt, von der Opposition sowieso, und auch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) kippte unlängst deren Grundlagen. Zu intransparent, zu wenig treffsicher und zu langsam sei die Abwicklung der Finanzhilfen erfolgt, war eigentlich von allen Seiten zu hören.

Die Uhr tickt

Die Zeit drängt jedenfalls: Allein von Einbringung des Verlangens am Freitag bis zur Einsetzung eines U-Ausschusses vergehen rund zwei Monate. Das Verlangen muss nämlich zunächst einmal an den Geschäftsordnungsausschuss verwiesen werden, im Anschluss müssen außerdem noch zahlreiche Eckpunkte geklärt, Akten angefordert, der Verfahrensrichter bestimmt und Auskunftspersonen geladen werden. Im März oder April könnten dann die Befragungen der Auskunftspersonen stattfinden. "Es wird ein sehr kurzer, kompakter Ausschuss sein", so Krainer. Beendet sein muss der Ausschuss spätestens zum Stichtag der Nationalratswahl, der 82 Tage vor dem Wahltag liegt. Aufgrund des Fristenlaufs endet der Ausschuss somit bei regulärem Ablauf der Gesetzgebungsperiode mit Juni 2024, ansonsten früher.

Für die Einsetzung des U-Ausschusses reichen jedenfalls die Stimmen von SPÖ und FPÖ, die über das erforderliche Viertel der Abgeordneten verfügen. Die Neos sind diesmal nicht mit an Bord. Von einer Mehrheit verunmöglicht werden kann der U-Ausschuss nicht. Für einen Einspruch gegen den Untersuchungsgegenstand bräuchte es eine Mehrheit, die ÖVP müsste also die Grünen überzeugen, dagegen zu stimmen. Und selbst das wäre keine Verhinderung des U-Ausschusses, denn in so einem Fall könnte sich die Opposition an den Verfassungsgerichtshof wenden, der dann innerhalb von vier Wochen entscheidet.

ÖVP kontert mit eigenem U-Ausschuss

Es soll allerdings nicht bei dem von SPÖ und FPÖ geplanten U-Ausschuss bleiben. Als Antwort auf den von Rot und Blau geplanten U-Ausschuss will die ÖVP nun ebenfalls einen U-Ausschuss einsetzen. Der Abgeordnete Andreas Hanger, im letzten U-Ausschuss Fraktionsführer seiner Partei, gibt Freitagmittag ein Pressestatement zum Thema "Rot-blauer-Sumpf-Untersuchungsausschuss" ab.

Denkbar ist, dass die ÖVP Inseratenaufträge, Umfragen und Studien von SPÖ und FPÖ in deren Regierungszeit untersuchen möchte. Ein entsprechendes Verlangen wurde bereits Anfang Oktober publik und nahm auch den eigenen Koalitionspartner, die Grünen, ins Visier. Sollte die ÖVP ein solches Verlangen tatsächlich einbringen, sollen die Grünen allerdings davon ausgenommen sein, ist zu hören. Die ÖVP kann jedenfalls im Alleingang einen U-Ausschuss beantragen, weil sie über mehr als die erforderlichen 46 Abgeordneten verfügt.

Und was die Frage des Vorsitzes in den U-Ausschüssen betrifft – diesen wird einmal mehr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) führen. So sieht es die Geschäftsordnung nach wie vor vor. (Sandra Schieder, 24.11.2023)