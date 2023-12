Die Terrorgefahr ist aus Sicht von Staatsschützern nach den jüngsten Inhaftierungen noch nicht gebannt. Silvester bleibt dem Vernehmen nach ein neuralgisches Datum für einen potenziellen Anschlag. APA/MAX SLOVENCIK

Am Tag vor Weihnachten erfolgte der Zugriff. Die Exekutive nahm eine dreiköpfige mutmaßliche Jihadistenzelle in einer Ottakringer Asylunterkunft in Wien fest. Laut Staatsschützern gehören die Verdächtigen dem sogenannten "Islamischen Staat Provinz Khorasan an", dem derzeit führenden und gefährlichsten Ableger der Terrormiliz. Die angebliche Gruppe, zwei Männer und eine Frau, seien Teil eines transnationalen Netzwerks, das koordinierte Anschläge in Wien, Köln und Madrid geplant habe. In Österreich soll der Wiener Stephansdom ein potenzielles Ziel gewesen sein.

Nun sind erste Details zu den Terrorverdächtigen bekannt geworden. Laut der Gratiszeitung Heute ist ein in Deutschland lebender und amtsbekannter Tadschike (30) Anfang Dezember nach Wien gereist, um den Stephansdom genauestens auszukundschaften. Dafür habe der Verdächtige den Dom von allen Seiten gefilmt, auf Überwachungskameras überprüft und auch das Gemäuer abgeklopft. Aber nicht nur das: Der Tadschike soll sich auch in Richtung Prater Hauptallee im zweiten Wiener Gemeindebezirk aufgemacht haben, um dort zu fotografieren. Einem Touristen soll dieses merkwürdige Treiben aufgefallen sein. Das wird dem STANDARD aus Sicherheitskreisen bestätigt.

Auch der Kölner Dom wurde fotografiert

Am 8. Dezember sei es schließlich zu einem "konspirativen Treffen" mit offenbar Gleichgesinnten in einer Flüchtlingsunterkunft in Ottakring gekommen. Der mutmaßliche Jihadist aus Deutschland verließ danach das Land in Richtung Türkei, um dann noch einmal zurückzukehren. Angeblich soll er auch im Besitz von Fotos des Kölner Doms gewesen sein.

Das passt zum Fall in Deutschland. Wie die Boulevardzeitung "Bild" berichtete, habe ein 30-jähriger Tadschike in den vergangenen Wochen auch den Kölner Dom und den dortigen Hauptbahnhof ausgespäht. Der Terrorverdächtige befindet sich in Deutschland in Gewahrsam. Ob es sich dabei um den gleichen Mann handelt, bleibt vorerst unklar.

Zurück nach Wien. Am Tag vor Weihnachten kam es schließlich zu einer Reihe von Festnahmen. Allerdings stand dabei angeblich nicht der Fotograf im Fokus, sondern seine mutmaßlichen Komplizen, ein 28-jähriger Tadschike und seine Ehefrau. Sichergestellt wurden auch Datenträger und 6.000 Euro in bar.

Ebenfalls in Haft befindet sich ein 47-jähriger Tschetschene. Laut seinem Anwalt Florian Kreiner hat der aber nichts mit Terrorismus am Hut, sagte Kreiner dem STANDARD. Er sei lediglich der Nachbar. Die mutmaßliche Jihadistenzelle will sein Mandant gar nicht kennen. Kreiner wird deshalb zeitnah eine Haftbeschwerde einbringen.

Österreichs Ermittler sind derweil mit der Auswertung der sichergestellten Smartphones beschäftigt. Die Untersuchungshaft gegen die drei Verdächtigen läuft noch bis 8. Jänner. Dann wird die Lage neu bewertet. (Jan Michael Marchart, 29.12.2023)