Hier sind die Mediennews vom Freitag:

ORF.at neu: Weißmann droht Privaten wegen Trickserei-Vorwürfen mit Klagen - Die Neuaufstellung der "blauen Seite" entspreche den gesetzlichen Vorgaben. Der Verlegerverband sprach von einer "Mogelpackung", "Heute" von Trickserei

Der Ton zwischen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und den Privaten wird rauer. APA/EVA MANHART

Armin Wolf verteidigt ORF-Beitrag gegen FPÖ-Kampagne - "ZiB 2"-Moderator auf X: "Ist es nicht 50 Cent am Tag wert, dass in Zeiten endloser Fake News dem Land verlässliche Information zur Verfügung steht?"

Medienexperte Kaltenbrunner sieht entscheidendes Jahr für den ORF - ORF erhielt späte Möglichkeit, "sein Überleben zu sichern" – Lücken im Medienmarkt "immer dramatischer" – "Altes vielfach nicht zu erhalten"

Mit dem Newsroom verdoppelte ORF-Generaldirektion wählt Betriebsrat - Alexander Schrems tritt voraussichtlich im Februar mit neuer Liste an. Die Generaldirektion wurde zum zweitgrößten Betriebsratsbereich. Medienmenschen 2024, Teil 36

Neue ORF-Quizshow, brutal: "Clever – die Rätselshow" - Der ORF hat am Freitagabend eine neue Quizshow. Sie ist leider misslungen

Schwer hat es die Filmikone: Serie "Icon of French Cinema" auf Arte - Judith Godrèche spielt sich selbst: eine Schauspielerin, die nach einem US-Aufenthalt wieder beim Film einsteigen will und feststellt, dass das so einfach nicht ist

Nicole Kidman, "Batman Begins" – TV-Tipps für Freitag - "Re: Gesünder arbeiten", "Das letzte Problem", "Zurück in die Zukunft", "The Beatles: Eight Days a Week", "Basic Instinct", "Ein Fressen für die Geier" – dazu die Radiotipps