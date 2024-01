Am Dienstag dementierte Schmitt noch STANDARD-Infos über Abgang, am Mittwoch bestätigte sie Mehrheitseignerin Schütz

Richard Schmitt, Gründungschefredakteur und Minderheitsgesellschafter der Plattform "Exxpress", verabschiedete sich – einen Tag nach dem Dementi gegenüber dem STANDARD – via Twitter eher vage von dem Medium. Herausgeberin und Mehrheitseigentümerin Eva Schütz, seit Dienstag für den STANDARD nicht erreichbar, bestätigte seinen Abgang inzwischen dem Branchenmedium "Horizont".

Chefredakteur Richard Schmitt und Herausgeberin Eva Schütz vor dem Start des "Exxpress" 2021. Christian Fischer

"Der 'Exxpress' bin ich. Warum soll ich mich zurückziehen? Das ist mein Baby", sagt Schmitt am Dienstag auf STANDARD-Anfrage zu Infos, er würde das Medium verlassen.

"Blick nach Europa" und Berlin

Am Mittwoch twitterte Schmitt "das letzte Foto für die nächsten Wochen aus unserem TV-Studio". Und: Seit Sommer "fokussiere ich mich bereits – wie sich offenbar schon in Wien etwas herumgesprochen hat – auf diese neuen interessanten Projekte". Er arbeite "an einem deutschsprachigen Format, das den Blick nach Europa und auf seine Politiker richtet". Fotos werde es in Zukunft "eher vom Attersee, aus Griechenland und vermutlich aus Berlin" geben. Schmitt stammt aus Oberösterreich, seine Familie lebt dort.

Der Boulevardjournalist war schon Chefredakteur von "U-Express" und "Heute" sowie von krone.at, dessen Zugriffszahlen er auch im thematischen Social-Media-Zusammenspiel mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hochpushte. Als Straches Ibiza-Video 2019 bekanntwurde, in dem er einerseits Schmitt lobte, andererseits von der Übernahme und blauen Ausrichtung der "Krone" fantasierte, wurde Schmitt erst intern versetzt. Wenige Wochen später verließ er die "Krone" und ging für ein paar Monate zu oe24.at und Oe24 TV, bevor er mit der Unternehmerin und ehemaligen stellvertretenden Kabinettschefin im ÖVP-geführten Finanzministerium den "Exxpress" gründete.

Gespräche mit Raiffeisen kolportiert

In den vergangenen Monaten wurden Gespräche mit "Kurier"-Eigentümer Raiffeisen über einen Einstieg beim "Exxpress" kolportiert, ebenso Gespräche aus dem Raiffeisen-Umfeld mit möglichen neuen Chefredakteuren. Auf STANDARD-Anfrage zu Jahresbeginn nach Beteiligungsabsichten kamen nur allgemeine Aussagen zum Beteiligungsmanagement, aber kein Dementi.

Bei Raiffeisen hieß es damals auf Anfrage etwa: "Wir schauen, was zu uns passt." Man handle, wie Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, schon ebenfalls allgemein erklärte, "bewusst disruptiv zu unserem bestehenden Portfolio – im Sinne eines aktiven Beteiligungsmanagements. Wir probieren neue Dinge, die Holding soll eine aktive Beteiligungsholding sein. Wir wollen unsere Geschäftsfelder Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien weiterentwickeln. Wir prüfen auch stetig, ob wir zwischen unseren Beteiligungen Synergien heben können. Wir setzen bei den Beteiligungen auf fortlaufende Überlegungen und Weiterentwicklungen und setzen mutig neue Schritte." (fid, 24.1.2024)