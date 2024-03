Hier sind die Mediennews vom Montag im Überblick:

"Schlag ins Gesicht": Kritik an Paulus Manker im ORF-"Kulturmontag" - Regisseurin Mückstein und Grüne Blimlinger kritisieren Einladung des Regisseurs. ORF zu Missbrauchsvorwürfen: Manker treffe "auf einen mit der Thematik befassten Gast"

Paulus Manker. APA/ROBERT JAEGER

Gehaltstransparenz und Ethikregeln: Zündstoff im ORF-Stiftungsrat - Im Finanzausschuss am Montag soll ORF-Chef Weißmann einen Bericht zum Status quo vorlegen. Erstmals dabei ist Peter Westenthaler – und er hat viel vor

Kopf des Tages: Kate Winslet in "The Regime" - Star ohne Allüren - In ihren Filmen spielt die 48-jährige Schauspielerin gern ihr ganzes Können aus. So wie in der HBO-Serie als abscheuliches Staatsoberhaupt, mit dem man mitfühlt

"Das Böse soll nicht siegen": WDR-Doku über Jonas, der seine Eltern verklagte - "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung" zählt der 23-Jährige auf. Was er über seine Kindheit erzählt, macht traurig und wütend

Weniger Wachstum: Wifo-Chef Felbermayr über Konjunkturaussichten in der "ZiB 2" - Es sehe so aus, als müsse man die Prognose nach unten revidieren, sagt Gabriel Felbermayr. In "Guten Morgen Österreich" gab es dann Tipps gegen Überschuldung

Nach Vorwürfen zu Machtmissbrauch will Julian Pölsler Gespräche suchen - Der Regisseur räumt in "sehr lange" zurückliegenden Produktionen teilweise Fehler ein, weist aber einige der in der NDR-Doku erhobenen Vorwürfe zurück

"Im Zentrum" zur Macht der Internetriesen - Endet die Demokratie bei Big Tech – oder leben wir alle froh und vielfältig in Social Media mit Influencern?

Servus TV mit kostenpflichtigem Livestream: Kabarettistin Monika Gruber verabschiedet sich von der Bühne - Letzter Auftritt im Rahmen der "Ohne Worte"-Tour soll endgültiger Schlussstrich sein

"Des Teufels General", "Entre nous – Träume von Zärtlichkeit": TV-Tipps für Montag - "Experiment Stadtfarm", "Der E-Auto-Check", "Thema", "Der Rausch", "Kulturmontag", "American Sniper" – mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!