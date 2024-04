Etat-Überblick

Was hinter den ORF-Gagen steckt und Pause für "Fit mit Philipp"

ORF-Transparenzbericht: Frauen häufiger in niedrigeren Gehaltsklassen; Stefan Raab schlägt wieder gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich zu, keine Wahlzuckerl mit Bonin in der "ZiB 2"; TV-Quoten im März; Werbung eckte 2023 weniger oft an