ORF-"Schauplatz" über umstrittene Luxusresorts statt urigen Buschenschanken; Elton rechnet nach Rauswurf mit ProSieben ab; Experte Laessing in der "ZiB 3" über Afrika, Europa und Asyl; ORF-Serie "Kafka" verkauft sich gut ins Ausland

Serienreif-Podcast: Warum man Castingshows besser verliert: Moderator Andi Knoll über "Die große Chance" - Ob die Zeit der bösen Juroren vorbei ist und warum es gar nicht so gut ist, die Castingshow zu gewinnen

Kung Fu mit Karl Marx: Margot Bancilhon haut in der Serie "Machine" alle um - Die Französin schlägt als hyperaktive Kämpferin ihre Gegner k. o. und nimmt es sogar mit dem Kapitalismus auf – in der Arte-Mediathek und ab Donnerstag auf Arte

Corinne (Margot Bancilhon) wird immer tiefer in den Arbeitskampf in der Fabrik hineingezogen. Foto: Fabien Campoverde

Doch keine Sanierung: Signa Holding meldet endgültig Konkurs an - Was das für die "Krone"/"Kurier"-Anteile bedeuten könnte - Wenn diese Beteiligung nun verkauft wird, würde der Funke-Gruppe zwar ein Vorkaufsrecht zustehen – doch die würde ihre Beteiligung ihrerseits gern los werden. In diesem Fall haben Raiffeisen und die Dichand das Vorkaufsrecht – und sie sollen, wie man hört, interessiert sein.

Afrika und Asyl: Experte Laessing vermisst Europas Pragmatismus - "Afrika nimmt ungern abgelehnte Asylbewerber zurück", sagte Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die EU müsse mit Militärregierungen zusammenarbeiten

Luxusresort statt Buschenschank: ORF-"Schauplatz" über umstrittene Immobilienprojekte - Nora Zoglauer über den Ausverkauf der schönsten Plätze in "Die Macht der Investoren" – am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

"Wütend und traurig": Nach Rauswurf bei ProSieben rechnet Elton mit Sender ab - Der 53-Jährige verliert seinen Job als Moderator der Sendung "Schlag den Star" – Elton: "Gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab"

"Fallout": Neuer Amazon-Kracher unterhält auch, wenn man die Spielevorlage nicht kennt - Eine apokalyptische Welt, die aus den Trümmern der 1950er-Jahre entstanden ist, bietet ausreichend Material, um eine unterhaltsame Serie zu liefern

Komponist: Sky dreht neue "Amadeus"-Serie mit Will Sharpe als Mozart - Paul Bettany soll als musikalischer Rivale Salieri zu sehen sein. Die Dreharbeiten sind in Ungarn geplant

TV-Messe: ORF-Serie "Kafka" verkauft sich gut ins Ausland - Mehrere Länder sicherten sich bei der Fernsehmesse MIPTV die Rechte an der Serie. Erfolgreich sind immer noch die "Vorstadtweiber" sowie neuerlich "Universum"-Folgen

Digitalradio: Hälfte der Bevölkerung kennt und jeder Fünfte nutzt DAB+ regelmäßig - Bekanntheit und Nutzung des Digitalradios DAB+ stagniert. Zahl der Programme steigt Ende Juni auf 58

Jobs im Überblick: Kanzleramt schreibt Geschäftsführer der "Wiener Zeitung" aus, Verlängerung erwartet; Ex-Curling-Nationalteamspielerin Karina Toth verstärkt das ORF-Sport-Team - Jobs und Funktionen in der Kommunikationsbranche, kurz notiert

Switchlist: "Machine", "Todesfalle Haute Route" und "Eco", außerdem Reportagen über Spaniens Machokultur und die Macht der Investoren sowie Elmar Wepper in "Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon" - TV-Hinweise für Donnerstag

