Am Mittwoch sollen Verschärfungen in Kraft treten, offizielle Details stehen noch aus. Laut STANDARD-Informationen wird es Lokalbetreibern freistehen, ob sie Maskenpflicht oder 3G-Regeln verhängen

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte die Rückkehr der Maskenpflicht an. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Regierung hat für Mittwoch neue Corona-Regeln angekündigt. So ist auf der Website des Gesundheitsministerium zu lesen, ab 23. März solle "in ganz Österreich wieder eine FFP2-Masken-Pflicht in Innenräumen gelten". Die dazugehörige Verordnung müsste also am Dienstag in Kraft treten, sie steht allerdings noch aus.

Dem STANDARD liegen nun aber erste Hintergrundinformationen dazu vor. Demnach soll es den Betreibern und Betreiberinnen von Gastronomiestätten freigestellt werden, ob sie eine Maskenpflicht verhängen oder, alternativ, einen 3G-Nachweis verlangen.

Gesetz zu Test-Änderungen am Donnerstag

Demnächst aber sollen die Gratis-Tests limitiert werden: Ab dem 1. April sollen allen Personen in Österreich grundsätzlich nur noch je fünf PCR- und Antigentests im Monat zur Verfügung stehen – mit Ausnahmen von Infizierten, Kontaktpersonen und Menschen in vulnerablen Settings. Dafür braucht es einen gesetzlichen Beschluss, der am Donnerstag im Nationalrat gefällt wird.

Rund um neue Masken- und Zugangsregeln gab es zuvor unterschiedliche Berichte. So sprach Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Montag dem ORF gegenüber von der Rückkehr der 3G-Regel. "In der Nachtgastronomie sowie für Veranstaltungen (ab 25 Personen) soll die 3G-Regel wieder eingeführt werden. Im Gegenzug muss keine Maske getragen werden", heißt es in dem Bericht.



Entsprechende Überlegungen waren auch Thema im Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag. Da wurde Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH und Mitglied mehrerer Beratungsgremien, nach einer 2G-Regel in der Nachtgastronomie gefragt – wobei in der Fragestellung kurz auch die Rede von einer 3G-Regel war. Er sagte dazu, es gebe darüber "Diskussionen", die Entscheidung treffe aber die Politik.

Quarantäneregeln noch offen

Außerdem soll es Neuerungen bei den Quarantäneregeln geben. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat angekündigt, dass ab Mitte der Woche unter bestimmen Umständen auch infiziertes Gesundheitspersonal arbeiten dürfen soll. Geregelt wird das in einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums an die Gesundheitsbehörden beziehungsweise die Länder.

Wie genau diese neue Regelung ausgestaltet sein soll, war Dienstagfrüh noch unklar. Einen Bericht, wonach für alle Infizierten die Quarantäne auf fünf Tage verkürzt werden soll, bestätige das Gesundheitsministerium am Dienstag nicht. In Wien kündigte man bereits an, dass man diese Lockerung nicht mittragen werde, in Niederösterreich wird sie bereits praktiziert. Dort darf seit Freitag Gesundheitspersonal auch infiziert zur Arbeit, sofern die betroffene Person fünf Tage in Quarantäne und zwei Tage symptomfrei war.

Die Lockerungen für ungeimpfte Kontaktpersonen sind unterdessen bereits in Kraft: Seit Montag gelten für diese nur noch "Verkehrsbeschränkungen", sie dürfen also mit Maske in die Arbeit oder einkaufen, aber nicht etwa in die Gastronomie oder auf Veranstaltungen. (elas, 22.3.2022)