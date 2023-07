Klagenfurt – Mit ihrem Text "ER PUTZT" konnte Valeria Gordeev die Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt überzeugen. Die 1986 in Tübingen geborene, in Berlin lebende Autorin sicherte sich am Sonntag die begehrte, mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung. Sie hatte auf Einladung von Insa Wilke gelesen, die ihr in ihrer Laudatio für ihren "formal so beglückenden Text" dankte.

Gordeev studierte Mathematik und Illustration in Berlin sowie Literarisches Schreiben in Leipzig. Derzeit schreibt sie an ihrem Debütroman, der sich unter anderem mit dem Russland der Gegenwart auseinandersetzt. Ihre Eltern waren Ende der 1970er-Jahre aus der Sowjetunion ausgewandert, ihre Familie lebt heute in Deutschland, der Ukraine, Russland und den USA.

Das Schreiben ist nicht ihr einziges Betätigungsfeld: In Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern sowie Filmemacherinnen und Filmemachern wirkte sie als Liedtexterin, Darstellerin und Gestalterin mit. Zeichnungen sind im Guggolz-Verlag erschienen, dort übernimmt sie öfters Cover-Illustrationen.

Preis für Literatur bei Floriana Biennale

Der Bachmann-Preis ist zwar ihre bisher größte, aber nicht einzige Auszeichnung: 2022 hatte sie den Preis der Floriana Biennale für Literatur erhalten, ein Jahr zuvor war sie für den Alfred-Döblin-Preis nominiert. Außerdem bekam sie verschiedene Literaturstipendien, unter anderem der Länder Baden-Württemberg (2020) und Brandenburg (2019).

Die deutsche Autorin Valeria Gordeev am Mittwoch im Rahmen der Eröffnung der '47. Tage der deutschsprachigen Literatur' in Klagenfurt. APA/GERD EGGENBERGER

Nach der Absage von Helena Adler und Robert Prosser hatten sich seit Donnerstag zwölf Autorinnen und Autoren der Jury gestellt, die in einem neuen Abstimmungsmodus mit Punktevergabe entschied. Jedes Jurymitglied vergab fünf Punkte bis einen Punkt, ausgenommen waren ihre eigenen Kandidatinnen und Kandidaten. Das Abstimmungsergebnis wurde addiert, der Ingeborg-Bachmann-Preis ging an Gordeev, die mit 19 Punkten die höchste Punkteanzahl erreichte. Analog zu den Punktemehrheiten wurden die anderen Preise - ausgenommen der Publikumspreis - zuerkannt, Felnhofer verpasste den Hauptpreis mit 18 Punkten denkbar knapp.

Gordeev wurde 2023 auch erstmals mit einer neu kreierten Skulptur ausgezeichnet. Geschaffen wurde die 2,3 Kilogramm schwere Plastik vom Bildhauer Helmut Machhammer, sie trägt den Spitznamen "Inge". (APA, red, 2.7.2023)