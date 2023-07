Das neue ORF-Gesetz mit einer Haushaltsabgabe für alle verzögert sich mit der Ablehnung des Bundesrats um einige Wochen. imago images/Martin Juenx

Wien – Das neue ORF-Gesetz ist am Mittwoch im Bundesrat gescheitert. Die Abstimmung in der Länderkammer ging 29 zu 29 aus, das Gesetz erhielt damit in der Länderkammer des Parlaments keine Mehrheit.

An den Nationalrat rückverwiesen wird es aber nicht, weil es mit der Stimmengleichheit technisch gesehen auch nicht abgelehnt wurde, wie es im Parlament gegenüber der APA hieß. Das sorgt für eine achtwöchige Verzögerung des Gesetzgebungsprozesses. Der ORF-Beitrag soll ab 2024 für Hauptwohnsitze und Unternehmen eingehoben werden. Einkommensschwache Haushalte sollen wie bisher von der GIS befreit werden.

Fehlende Koalitionsmandatare

Für das Vorhaben stimmten die Mandatare der Koalitionsfraktionen ÖVP und Grüne, die mit 31 Sitzen eigentlich über die Mehrheit im derzeit 60-köpfigen Bundesrat verfügen. Weil aber zwei von ihnen entschuldigt waren und eine zunächst abwesende FPÖ-Mandatarin dann doch rechtzeitig zur Abstimmung im Bundesrat erschien, kam keine Mehrheit zustande.

Im Medienministerium von Susanne Raab (ÖVP) reagierte man auf die Panne gelassen. "Es entsteht dadurch keine Verzögerung. Das Gesetz tritt wie geplant am 1.1.24 in Kraft", wurde auf APA-Anfrage erklärt. Aus dem ORF gab es keine Stellungnahme. Die FPÖ reagierte erfreut. "Das 'Unentschieden' von 29:29 Stimmen ist zugunsten der österreichischen Bevölkerung ausgegangen und zeigt, dass Beharrlichkeit, Fleiß und Ehrlichkeit Früchte trägt", erklärte Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung. Das "ORF-Zwangsbelastungspaket" werde nun für acht Wochen auf die Wartebank gesetzt. "Dieser Aufschub macht es nun schier unmöglich, am 1. Jänner 2024 zu starten", zeigte er sich im Gegensatz zu Raab überzeugt.

Seitens der SPÖ betonte Fraktionsvorsitzende Korinna Schumann: "Wenn die Regierung es nicht schafft, im Bundesrat eine Mehrheit zu erhalten, dann muss sie in Kauf nehmen, dass Gesetzesvorhaben aufgeschoben werden." Schumann bekräftigte die Kritik an dem Gesetz: "Die Regierung hat die Chance verpasst, gerade in Zeiten der Teuerung auf die soziale Lage der Haushalte Rücksicht zu nehmen und eine soziale Staffelung einzuführen. Außerdem gibt es künftig eine Verschlechterung bei den Gebührenbefreiungen."

ORF-Beitrag für alle

Ab 2024 wird der ORF-Beitrag von monatlich 15,30 Euro für Hauptwohnsitze und Firmen fällig. Die neue ORF-Finanzierung über einen Beitrag von allen, unabhängig von Empfang und Empfangsgeräten, wurde wie berichtet am 5. Juli im Nationalrat mit Regierungsmehrheit von ÖVP und Grünen beschlossen. Das neue ORF-Gesetz erlaubt dem ORF, Audio- und Videobeiträge eigens für das Netz zu produzieren.

Neu kommt auch ein Online-Kinderkanal, auf ORF.at soll künftig 70 Prozent Bewegtbild und 30 Prozent Text geben, wobei die Textbeitragszahl pro Woche auf 350 beschränkt wird. Die gegenwärtige Sieben-Tage-Beschränkung für Abrufe in der TVthek wird je nach Inhalt auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt.

Ab 2024 muss der ORF veröffentlichen, wie viele seiner (im Konzern) 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine von sieben Gehaltskategorien fallen – von unter 50.000 pro Jahr bis über 300.000. Für Jahreseinkommen über 170.000 Euro ist das Einkommen namentlich zu veröffentlichen, samt Einkünften aus Nebentätigkeiten.(red, APA, 12.7.2023)