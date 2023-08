Hier die Mediennews vom Mittwoch:

Streamingkrise: Serienflut bleibt, Qualität fällt Nach den goldenen Jahren ist die TV- und Streamingbranche in der Krise. Netflix, Disney & Co sparen rigoros. Für die Zukunft bedeutet das noch mehr Masse statt Klasse

Abel 'The Weeknd' Tesfaye und Liliy-Rose Depp in der stornierten Serie "The Idol". HBO / Sky

Generals-Bezüge: Wie viel Chefs von ORF, ARD, ZDF, SRG verdienen – Österreich im Spitzenfeld Weit vorne liegt SRG-Chef Marchand mit 538.000 Euro, der ORF-General kommt nach einer Kürzung mit 380.000 Euro auf Platz vier

Kolportage: "Krone" und Nowak dementieren Gerüchte über Chefredakteurspläne Laut Christoph Dichand bleibt Klaus Herrmann geschäftsführender Chefredakteur, er sei durch die Steiermark-Führung noch aufgewertet

Karriere: Früherer BBC-Generaldirektor Mark Thompson wird neuer CNN-Chef Der Medienmanager ist seit 2012 CEO der New York Times Company und tritt seinen neuen Job am 9. Oktober an

Rechtsextremismus als Thema in der "ZiB 2": Zur Logik der Angstpolitik Extremismusforscher Peter Neumann war aus Anlass des FPÖ-Jugend-Videos zu Gast bei Armin Wolf

TV-Krimi: Dagmar Manzel beendet ihre "Tatort"-Karriere Die deutsche Schauspielerin bildet seit 2015 mit Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid das Ermittlertrio des Franken-"Tatorts"

Zweite Staffel: Cathy Lugner und Daniel Köllerer ziehen ins "Forsthaus Rampensau" Das befreundete Paar ist ab 12. Oktober auf ATV und Joyn in der Promi-Reality-Show zu sehen

Bilanz: Bertelsmann erzielt im Halbjahr Rekordumsatz RTL sorgt aber für Gewinnrückgang

Gender-Pay-Gap: Journalistin Birte Meier gewinnt Streit mit ZDF um ungleiche Bezahlung Acht Jahre ging die Reporterin gerichtlich gegen den Sender vor. Sie verdiente deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen in gleicher Position

"Der Killer": David Finchers neuer Netflix-Film mit Michael Fassbender Im ersten Trailer zu Finchers neuem Film wird Michael Fassbender vom Jäger zum Gejagten. Ab 10. November auf Netflix

Weiterbildung: Neue Lehrgänge für Crossmedia- und Datenjournalismus Neue Weiterbildung an der FH Wien der WKW zu "Akademischer Expertin"

Schöne Bescherung: "Die Helene Fischer Show" zu Weihnachten in ORF 2 Erstmals seit 2019 ist der Schlagerpopstar wieder mit dem Erfolgsformat zu sehen

Switchlist: "Hitchcock", "Aliens" und "Teufel in Blau": TV-Tipps für Mittwoch

Wir wünschen spannende Lektüre!