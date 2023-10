Pro

Da steht er nun vor mir: der zu einem Würfel gewordene Mehlspeistraum. Zwei Drittel Vanillecreme, ein Drittel Schlagobers zwischen zwei knusprig gebackenen goldbraunen Blätterteigschichten. Der Deckel großzügig mit Puderzucker bestreut.

Nix gegen die österreichische Variante mit Zuckerguss, aber die Blejska kremšnita war den Umweg nach Slowenien auf der Rückfahrt vom Kroatienurlaub wert. Der Bleder See mit seiner pittoresken Insel samt Kirche, die Burg, die malerisch über all dem thront: Vergessen sind sie in den folgenden Augenblicken des Genusses. Wenn die Kuchengabel den Blätterteig krachend durchbricht, um dann beinahe widerstandslos in das softe Innere zu gleiten, bevor sie noch einmal auf Widerstand stößt … Knusprige und cremige Konsistenz vereinen sich im Mund zur perfekten Einheit. Man braucht kaum kauen, bemerkt nicht, dass man sich gerade eine Kalorienbombe einverleibt. Gäbe es eine Petition, die (Bleder) Cremeschnitte zum kulinarischen Weltkulturerbe zu erklären, ich würde, ohne zu zögern, unterschreiben. (RONDO, Markus Böhm, 26.10.2023)