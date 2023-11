Hier kommen die Mediennews von heute:

Interview: Kronehit will Ö3 "massiv beschäftigen" und mit Senderflotte überholen - 2024 startet der Krone-Kurier-Sender mit Ex-Ö3-Chef Spatt vier neue Radioprogramme. Neuer VÖP-Chef Frühauf will ORF-Werbung schrittweise kappen

Kronehit-Geschäftsführer Mario Frühauf (links), Philipp König (rechts) und Ex-Ö3-Chef Georg Spatt. Foto: Christian Fischer

Klimaaktivistin Lena Schilling in der "ZiB 2": "Das können wir uns auf den Bauch picken" - Bei Armin Wolfs Frage nach Angeboten aus der Politik antwortet sie schon wie eine Politikerin

Wie geht schnell reich werden?: "Finfluencer" in ORF-Reportage "Scheinbar reich" - Was es brauche, ist auch das richtige Mindset, es gehe darum, einen "Mehrwert zu delivern", und um "Self-Improvement"

Vertrauen in die Politik: "Wir sind im Tal", sagt Politologin in der "ZiB 3" - Investitionen ins Bildungssystem zum Beispiel für mehr politische Bildung in Schulen, werden seit Jahren gefordert. Darüber müsste man reden

Nicht rechtskräftig: Exxpress.at verliert gegen Strache - Online-Boulevardmedium wegen übler Nachrede verurteilt. Wegen der "schlechten wirtschaftlichen Situation" fällt das Urteil milder aus

ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe: Streamingplattform Joyn mit einer Million Userinnen und Usern - Geschäftsführer Breitenecker: Neues Format mit NBA-Star Pöltl – Chatraum für Joyn-User bei Live-Events geplant – 2024 kommt Kinderkanal "Joyn Kids"

Auszeichnung: STANDARD-Videoteam mit Jugendpreis ausgezeichnet - Sebastian Haller, Anna Caroline Kainz und Maria von Usslar mit Videoreportage über Jugendliche zum Thema Suizid ausgezeichnet

Interessensvertretung: Mario Frühauf neuer Präsident des Privatsenderverbands VÖP - Neu gewählter VÖP-Vorstand setzt sich für höhere Privatrundfunkförderung und klare Wettbewerbsverhältnisse ein

Switchlist: "Stroszek", "Rescue Dawn", "Die Wannseekonferenz", "Weltjournal: Klima Extrem – Leben bei 50 Grad", "Looking for Eric" - TV-Hinweise für heute Abend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.