Innsbrucker beschwert sich über Damentag in der Sauna

Ein Tag mehr für Damen mit Saisonkarte: Ist das fair? Getty Images

Im Freizeitzentrum im Tiroler Axams ist der Saunabesuch jeden Montag von 13 bis 22 Uhr Damen vorbehalten. Das regte einen Innsbrucker dermaßen auf, dass er Beschwerde bei der Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt einlegte, wegen Diskriminierung, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet. Denn Männer könnten dadurch einen ganzen Tag lang die Sauna nicht benützen. Das sei wiederum unfair in der Preisgestaltung: "Axams bietet eine Saisonkarte an. Männer und Frauen bezahlen dafür den gleichen Preis, obwohl Frauen die Sauna umgerechnet 52-mal mehr nutzen können", rechnet er vor. Der Axamer Bürgermeister hat dafür kein Verständnis. Für ihn sei es legitim, dass Frauen einen Tag in der Woche die Sauna ohne die Anwesenheit von Männern nutzen möchten, meinte er gegenüber der Tageszeitung. Dennoch überlege man, die Saisonkarte abzuschaffen.

Schlange löst im Flugzeug Panik aus

An Bord einer Maschine von Air Asia auf dem Weg von Bangkok nach Phuket hatte sich ein blinder Passagier eingeschlichen: eine Schlange. Sie schlängelte sich über den Gepäckfächer und sorgte für beträchtliche Unruhe unter den Reisenden. Das berichtet der "Independent". Ein auf X gepostetes Video zeigt, wie das Tier schließlich mithilfe einer leeren Plastikflasche und einem Müllsack eingefangen wurde. Das Flugzeug sei später ohne Zwischenfälle gelandet, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Bei der Schlange handelte es sich um ein ungiftiges Exemplar, wie aus dem Video zu erfahren ist.

Mann muss Flug auf Toilette verbringen

Den Spicejet-Flug von Mumbai nach Bengaluru wird der Passagier auf dem Sitzplatz 14D wohl nicht mehr so schnell vergessen. Er suchte die Toilette auf – und kam nicht mehr raus. Die Tür klemmte, auch das Personal konnte ihm nicht helfen. Das Portal PYOK berichtet laut "Aerotelegraph", dass die Crew dem verzweifelten Mann einen Zettel unter der Tür durchschob: "Sir, wir haben unser Bestes versucht, die Tür zu öffnen, aber wir konnten sie nicht öffnen. Keine Panik, wir landen in wenigen Minuten, also schließen Sie bitte den Toilettendeckel, setzen Sie sich darauf und sichern Sie sich. Sobald die Haupttür geöffnet ist, kommt der Techniker. Keine Panik." Erst nach der Landung konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden. (max, 21.1.2024)