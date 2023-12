Touristin purzelt Rolltreppe hinunter

Frau fällt Rekord-Rolltreppe herunter in China

BILD

Die Huangguan-Rolltreppe in der chinesischen Stadt Chongqing City ist eine Attraktion: Mit einer bemerkenswerten Länge von 112 Metern gilt sie als eine der längsten der Welt. Die Konstruktion verbindet die auf einem Hügel gelegene U-Bahn-Station mit dem in der Tiefe befindlichen Bahnhof. Dabei wird eine Höhe von rund 53 Metern überbrückt, welche die Rolltreppe in etwa 2,5 Minuten überwindet. Zahlreiche Touristinnen und Touristen filmen sich gerne bei der Fahrt auf der Rolltreppe. So auch die Frau in dem Video oben, das von der "Bild" auf Youtube veröffentlich wurde. Nur geht dabei etwas schief: Während sie sich auf ihr Handy konzentriert, stolpert sie und rutscht die Rolltreppe hinunter.

Betrunkene Passagierin sorgt für Flugabbruch

"Stinkhässig", wie die Schweizer sagen, waren die Passagiere eines Fluges von Zürich nach Belgrad, berichtet "20min.ch". Sie mussten zwei Stunden auf den Abflug warten, weil das Flugzeug noch enteist werden musste. Damit war aber längst nicht alles in Butter: Eine Passagierin führte sich während des Fluges dermaßen unpassend auf, dass der Flieger wieder nach Zürich zurückkehren musste. Die Dame hatte sich wohl eine ganze Flasche Whiskey einverleibt, widersetzte sich den Anweisungen des Bordpersonals und musste schließlich von der Polizei über den schneebedeckten Boden weggeschliffen und zu einem Auto getragen werden. Davor war sie auf die Beamten losgegangen. Der Flug wurde gecancelt, hunderte Passagiere saßen am Flughafen fest.

Ein Flug zum Kotzen

Ein weiterer Fall einer Passagierin, die sich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums nicht mehr im Griff hatte, erreicht uns via "Daily Mail" aus den USA. Auf einem American-Airlines-Flug von New York nach Miami hat die Dame nicht nur eine ihrer Mitreisenden beschimpft, sondern ihr auch auf deren Handgepäck gekotzt. Das regte die Betroffene naturgemäß auf. Aber ebenso die Tatsache, dass sie von der Airline nur eine, ihrer Ansicht nach, zu mickrige Entschädigung von 50 US-Dollar erhalten sollte. Siehe den entsprechenden Post auf X oben.

Breitbeinig auf einem neuen Level

Apropos "Daily Mail": Eine wahre Schatzkiste für den Perlentaucher. So berichtet das britische Boulevard-Blatt von einem Ereignis an Bord von Spirit Airlines, das dort unter die Kategorie "taking manspreading to a new level" abgeheftet wird. Manspreading, das ist, wenn Mannsbilder gar zu breitbeinig herumsitzen und damit unverhältnismäßig viel Platz einnehmen. Ein Thema, das es auch in den Wiener Öffis gibt. Oder eben auch im Flugzeug, wie die aufmerksame Tiktokerin Claire Zhu, feststellen musste. Und ihren Unmut über den Typ, der es sich auf seinem Flugzeugsitz zu bequem gemacht hat, Luft macht. Natürlich mit Video – das sofort viral ging und fleißig kommentiert wurde.

Crew wehrt sich gegen BH-Vorschriften

"Not amused" zeigten sich die weiblichen Crew-Mitglieder von British Airways über Unterwäschevorschriften ihres Arbeitgebers. Reuters/HANNAH MCKAY

Die Flugbegleiterinnen von British Airways haben es auch nicht leicht. Man kann sich nach den vorangegangenen Perlen gut vorstellen, dass sie sich mit allerlei Problemen herumschlagen müssen. In jüngster Zeit wurden sie aber auch noch häufiger von Passagieren auf ihre Unterwäsche angesprochen. Das sorgt verständlicherweise für Empörung aufseiten der weiblichen Crew-Mitglieder: gegenüber den übergriffigen Passagieren, aber vor allem gegenüber ihrem Arbeitgeber. Denn der hatte ihnen neue Uniformen verpasst. Die dazugehörigen Blusen sind allerdings so transparent, dass sie den BH deutlich durchscheinen lassen. In den offiziellen Richtlinien der Airline soll dieser Umstand berücksichtigt und auch gleich eine diesbezügliche Empfehlung ausgesprochen worden sein: "Unterwäsche sollte einfarbig weiß oder nudefarben sein, ohne Spitze, Muster oder Aufschrift." Das berichtet "Business Insider". Inzwischen haben sich Gewerkschaftsfunktionäre in die Angelegenheit eingeschaltet, die "BH-Vorschrift" wurde entfernt. (max, 15.12.2023)