Pferd sorgt für Flugabbruch

HORSE ESCAPES the stall in cargo hold during flight. Boeing 747 returns to Kennedy. Real ATC

Eine Boeing 747 von Air Atlanta Icelandic musste auf dem Weg vom New Yorker Flughafen JFK in die belgische Stadt Lüttich umdrehen, weil ein Pferd aus seiner Box im Frachtraum zu entkommen versuchte. Wie man unter anderem auf Aerotelegraph nachlesen kann. Das Pferd hatte sich offensichtlich wegen heftiger Turbulenzen erschrocken. Es sprang daraufhin über den vorderen Teil der Box-Begrenzung und blieb hängen. Die Hinterbeine des Tiers waren eingeklemmt. Für die Tierpfleger an Bord war es unmöglich, das Pferd aus seiner misslichen Lage zu befreien und es wieder zurück in seine Box zu heben. Deshalb hieß es: Zurück an den Start.

Schlechte Stimmung auf dem Heimflug

NATIONAL EMBARRASSMENT: TUNISAIR A320 - the MOST SHOCKING FLIGHT

Josh Cahill

Es war ein "Urlaubs-Ende mit Schrecken", erfährt man bei Heute.at, was da Wiener Urlauber erleben mussten: "Wir sind am 5.11.23 von Tunis nach Wien mit Tunisair geflogen und das Flugzeug hat sich in einem katastrophalen Zustand befunden", wird Passagierin Isabelle F. zitiert. Kaputte Sitze und überall Dreck: "Ich habe die Fotos direkt nach dem Einsteigen gemacht, weil überall Dreck klebte", berichtet die Donaustädterin. Die Airline habe weder auf ihre Beschwerden noch auf eine Nachfrage von Heute.at. Es ist wohl nur ein schwacher Trost, dass Tunisair auf mehreren Bewertungsplattformen nicht gut wegkommt.

Der Hirsch muss raus!

Da schaut er, der Hirsch: Er hat im Zelt nichts zu suchen. (Symbolfoto) Getty Images/iStockphoto

Auf einem Campingplatz im thailändischen Nationalpark Khao Yai erlebte ein Camper nach seiner Rückkehr von der Toilette eine unerwartete Überraschung: Ein Hirsch hatte es sich in seinem Zelt bequem gemacht. Das berichtet Focus.de und zeigt das entsprechende Video. Es war wahrscheinlich ein Ein-Hirsch-Zelt, denn wie man auf der Aufnahme sieht, hatte ein zweiter Hirsch keinen Platz mehr darin bekommen. Also lungerte er neben dem Zelt herum. Nach kurzem Überlegen handelte der Camper und zog den Hirsch aus dem Zelt heraus. Die beiden ungebetenen Gäste mussten sich eine neue Bleibe suchen. (max, 18.11.2023)