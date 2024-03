Man ahnte es schon während des "ZiB 2"-Interviews und dachte sich: wow, was für eine Vorlage für Maschek! Der nicht sehr souveräne Auftritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz bei Armin Wolf – das war kurz nach seiner Verurteilung – schrie förmlich danach, persifliert zu werden. Die Wette! Die Handbewegungen! Der Gesichtsausdruck! Ein televisionärer Festschmaus für Robert Stachel und Peter Hörmanseder, den sie sich freilich nicht entgehen lassen. Und so wurde man Dienstagabend in "Willkommen Österreich" Zeuge, wie Armin Wolf Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus dem Studio entfernen ließ und dieser durch Karl Nehammer ersetzt wurde.

Sebastian Kurz bei Armin Wolf in der "ZiB 2" und bei Maschek in "Willkommen Österreich". Screenshot: ORF-TVThek

Kurz über "meine Verfassung"

Das war freilich nach den fast schon tumultartigen Szenen und einer Diskussion darüber, ob Kurz vom Volk gewählt worden sei. "Ich bin zwar nicht mehr der aktive Kanzler, aber der letzte direkt vom Volk gewählte Kanzler", legen da die Mascheks Sebastian Kurz in den Mund. "Ich bin von Gottes Gnaden direkt gewählt", fällt den Satirikern zur passenden Handfaltung ein. Es folgt ein kleiner, heftiger Schlagabtausch über die Verfassung (Wolf: "Das steht nicht in der Verfassung", Kurz: "Das steht in meiner Verfassung, ich hab' die wesentlich bessere Verfassung"). Auch sein Arzt würde ihm eine perfekte Verfassung konstatieren.

Wolfs Antwort kennen wir: "Das war nicht meine Frage." Es folgt ein schon sehr lustiges Hickhack über handschriftliche Fragen, über Ausdrucke und darüber, wer Fragen selber schreibt. Kurz freut sich sehr darüber, dass er Fragen gemeinsam mit seinem Sohn ausgearbeitet hat. Die ausgestreckte Hand, mit der Sebastian Kurz in der "ZiB 2" Armin Wolf zum Wetten auffordert (wir erinnern uns: "Wetten wir, dass es falsch ist!"), greift bei Maschek nach Armin Wolfs Fragezettel, Wolfs Ausdruck "ist ein Ausdruck Ihrer Hilflosigkeit".

Genies und Abschiede

Die beiden schenken sich ein und einander nichts. Kurz über seinen Sohn: "Er ist ein Genie, so wie ich es war früher." Mascheks Armin Wolf reicht es, "jetzt machen wir es kurz". Es ist also Zeit, Kurz wird entfernt. "Sebastian, es ist zu Ende", hört man auf dem Off. Wem gehört diese Stimme? Kanzler Karl Nehammer nimmt neben Armin Wolf Platz. Aber leichter und weniger aggressiv wird es für Wolf mit diesem Wechsel nicht. Der"ZiB 2"-Anchor verabschiedet sich am Ende nicht nur von den 3sat-Zuschauern, sondern von allen Zuschauern. Doch sehen Sie selbst, hier in der ORF-TVthek. (Astrid Ebenführer, 6.3.2024)