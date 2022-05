Österreicherin gewann "Germany's Next Topmodel", Netflix stoppt nach Schulmassaker "Stranger Things"-Trailer, Fußballdoku "Super League – Die große Gier": Der Bauchfleck mit dem Größenwahn

Obi-Wan (Ewan McGregor) war lange im Exil – nun muss er raus, um alten Freunden zu helfen. Foto: AP

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

"Obi-Wan Kenobi": Der lichtschwertschwingende Babysitter – Ewan McGregor schlüpft auf Disney Plus erneut in die Rolle des Ben Kenobi. Der hat der Macht entsagt, feiert aber ein Comeback, um alten Freunden zu helfen

Heidi Klum: Modelmutter, Multitalent, Machtmensch – Während dem 48-jährigen deutschen Model noch immer hunderttausende Mädchen zu Füßen liegen, wird die Kritik an ihre Modelshow nicht leiser

Serie "Wild Republic": In den Alpen ist die Hölle los – Was für eine Gruppe straffällig gewordener Jugendlicher eine Reise zu sich selbst und in ein besseres Leben werden sollte, gerät zum Horrortrip

Österreicherin Lou-Ann gewann Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" – Mit 1,93 Millionen war es die bisher niedrigste deutsche Zuschauerzahl in der Geschichte der Show. Die Siegerin hatte gemeinsam mit ihrer Mutter Martina das Finale erreicht

Netflix stoppt nach Schulmassaker "Stranger Things"-Trailer und verschärft Warnhinweise zu neuer Staffel 4 – "Zuschauerinnen und Zuschauer könnten Eröffnungsszene als schmerzlich empfinden" – diese zeigt tote Kinder. Start des ersten Teils der neuen Staffel ist heute, Freitag

Antisemitismus-Vorwurf: "Süddeutsche" wegen Selenskyj-Karikatur in der Kritik – Die Karikatur sei nur die zeichnerische Umsetzung der Fernsehbilder vom Montag, erklärt die "Süddeutsche", bedauert aber die Irritationen

Fußballdoku "Super League – Die große Gier": Der Bauchfleck mit dem Größenwahn – Das Aus für die Super League gehört zu den schönsten Geschichten dieses Sports – zu sehen auf Sky

Disney kündigt neue "Star Wars"-Serie "Skeleton Crew" mit Jude Law an – Der US-Unterhaltungskonzern Disney weidet das "Star Wars"-Universum weiter aus

Letzte Show: US-Moderatorin DeGeneres feiert Abschied mit Aniston, Pink und Eilish – Nach 19 Jahren mit mehr als 3200 Folgen hat Ellen DeGeneres die letzte Ausgabe ihrer "Ellen DeGeneres Show" moderiert

Vielfalt leben, Wir sind Kaiser, Queen Mum und Parasite: TV-Tipps für Freitag – Diplomatie, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Truth – Der Moment der Wahrheit – mit Radiotipps

