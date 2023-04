Eine Obergrenze für Textmeldungen auf ORF.at, wie nun vorgesehen, hätten die Grünen nicht gebraucht, sagt Sigrid Maurer im STANDARD-Interview: "Das war das Angebot des ORF an die Verleger, das so zu machen. Ich kann das nur zur Kenntnis nehmen." Foto: APA/EVA MANHART

Interview: "ORF.at ist keine "'Massenvernichtungswaffe' für private Medien", sagt Sigrid Maurer – Die grüne Klubchefin über das ORF-Gesetz mit Beitrag für alle, den ORF-Wunsch nach Beschränkung und das "toxische System" öffentlicher Inserate

ORF-Gesetz: Republik gibt dem ORF 70 bis 100 Millionen für Sparmaßnahmen, RSO und mehr Breitensportprogramm – 525.000 Haushalte sollen zusätzlich ORF-Beitrag zahlen, 100.000 Firmen zusätzlich. Details aus dem Gesetzesentwurf

Medienpolitik: Grüner Stiftungsratschef Lockl sieht in ORF-Gesetz "gutes Gesamtpaket im Interesse des Publikums" – Mit dem ORF-Beitrag für alle gebe es finanzielle Grundlagen und Planungssicherheit für den ORF

Aus als Tageszeitung: 50 bis 60 Kündigungen mit dem Ende der "Wiener Zeitung" – Weitere 20 bis 30 Änderungskündigungen und ein Sozialplan sind angekündigt. Die letzte Ausgabe soll am 30. Juni erscheinen

Medienbehörde: Rechtem Verschwörungssender Auf1 drohen 40.000 Euro Strafe – Der Sender strahlte beim Lokalsender RTV Sendungen aus, ohne eine Lizenz zu haben, urteilt die Medienbehörde KommAustria

Rette sich, wer kann: Amazon startet sauteures "Citadel"-Serienuniversum – Die Russo-Brüder stoppten die Produktion mitten im Dreh und starteten neu. Die Agentenserie ist damit die zweitteuerste Serie des Onlinehändlers und ab Freitag abrufbar

"Wiener Zeitung" und Nationalsozialismus: Eva Blimlinger entschuldigt sich für "misslungenen Vergleich" –Grüne Mediensprecherin: "Selbstverständlich bin ich mir der Unvergleichbarkeit des Nationalsozialismus bewusst"

Rechter Talkmaster: Nach Aus bei Fox News meldet sich Tucker Carlson mit Vorwürfen gegen Medien und das politische System – Ex-Moderator behauptete, dass die Meinungsfreiheit im Land unterdrückt werde

London: BBC-Verwaltungsratschef Richard Sharp tritt wegen Affäre um Johnson-Kredit ab – Aufsichtsbehörde wirft Sharp vor, er habe vor seiner Ernennung mögliche Interessenskonflikte nicht offengelegt

Trailer: Obama taucht in neuer Netflix-Dokuserie "Working: What We Do All Day" in US-Arbeitswelt ein – Ex-Präsident begleitet ab 17. Mai Menschen in ihrem Arbeitsalltag

Amazon Prime: Michael "Bully" Herbig kündigt fünfte Staffel von "LOL – Last One Laughing" an –Gehört zu den erfolgreichsten Formaten des Streamingdienstes Amazon

Switchlist: Die Verführten, Interstellar, Kästner und der kleine Dienstag, Reportage über den Zorn der Franzosen, Alfred Hitchcocks "Berüchtigt" und das Arte-Magazin "Tracks East" über Putins Russland – TV-Hinweise für heute Abend.

