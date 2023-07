ORF-3-Chef Schöber über unmoderierten Stammtisch; Sobotka im "Report" über Kickls undemokratische Sprachbilder; neue Vorwürfe gegen BBC-Moderator; Trailer zu "One Piece"; Rampenschau mit den Pochers und Lady Gaga; "Germany's Next Topmodel" jetzt für alle Geschlechter offen

Abstimmungspanne: ORF-Beitrag im Bundesrat gescheitert - Mittwoch wollten ÖVP und Grüne die neue Haushaltsabgabe für den ORF im Bundesrat fixieren. Aber weil eine FPÖ-Abgeordnete doch erschien, fehlte ihnen dafür eine Stimme. Das Gesetz dreht nun eine Ehrenrunde

Streamingbusiness: Die fetten Streamingjahre sind vorbei - Jahrelang produzierten US-Sender und Streamingplattformen immer noch mehr Serien. Inzwischen ist der Markt von Netflix, Amazon und Disney völlig überhitzt. Der Sparkurs droht auf Europa überzuschwappen

ORF-3-Chef Schöber: "Am Stammtisch ist nicht alles politisch korrekt" - An dem unmoderierten Gesprächsformat "Jetzt red' I" werde "noch geschraubt", die Stammtisch-Besetzung ist für Schöber "ganz gut gelungen"

TV-Tagebuch: Wolfgang Sobotka im ORF-"Report" über Kickls undemokratische Sprachbilder - Der Nationalratspräsident sieht den FPÖ-Chef als sprachliches Sicherheitsrisiko für die Demokratie

Castingshow: "Germany's Next Topmodel" jetzt für alle Geschlechter offen - Erstmals dürfen auch Männer an der Castingshow teilnehmen. Zuletzt gewannen eine Transfrau und ein Plus-Size-Model "GNTM". Die Kritik an der Sendung nimmt allerdings nicht ab

Rampenschau: Viel Sex bei den Pochers, Lady Gaga spart sich Belohnung - Amira und Oliver Pocher wollen ihre Ehekrise öffentlichkeitswirksam lösen, und Lady Gaga zahlt nicht an die Kidnapperin ihrer Bulldoggen

Neue Berichte: Druck auf beschuldigten BBC-Moderator wächst weiter - "Sun" berichtete am Mittwoch von weiteren Vorwürfen - BBC reagiert zunächst nicht auf neue Berichte - Moderator ist seit Sonntag suspendiert

Piraten: Netflix veröffentlicht Trailer zu "One Piece" - Abenteuerserie nach Manga-Bestseller läuft ab 31. August

Schlussstrich: FPÖ steigt aus Parlamentsformat "Politik am Ring" aus - Mediensprecher Hafenecker kritisiert teures Format mit wenig Publikum in sozialen Medien - Auch SPÖ hinterfragt das Format

