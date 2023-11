Aber ich bin ja nicht alleine. Dort, wo ich lebe, wohnen auch eine Katze und meine Frau. Ja, die Reihenfolge passt, wenn auch beiden im gleichen Maße egal ist, was wegen mir nicht hätte erfunden werden müssen. Weil meine Frau mag Kerzen. Wegen der Stimmung. Und weil ich angeblich umso besser aussehe, je weniger Licht um mich herum ist. Also hatten wir Kerzen auf dem Esstisch, Stumpen auf dem Couchtisch, Teelichter im Fenster.

Wer mich kennt, käme nie auf die Idee, dass ich so unromantisch bin, dass nicht im ganzen Haus zarte, duftende Kerzen brennen. Wachskunstwerke, die wenig und angenehmes Licht verbreiten. So ist es aber. Wegen mir hätten Kerzen nicht erfunden werden müssen. Mir reichen Scheinwerfer.

Kontra

Der Mensch ist ein hochmütiges Wesen. Deswegen tendiert er dazu, Dinge neu zu erfinden, die schon einwandfrei funktionieren. Das macht in den meisten Fällen nichts. Aber das Feuer neu erfinden – wirklich?

Stellen Sie sich Prometheus vor, wie er den Olymp erklimmt, den Göttern das Feuer stiehlt und unter Einsatz von Leib und Leben den Menschen bringt. Zur Strafe hängt der Arme jetzt im Kaukasusgebirge fest. Und dann muss er mit ansehen, wie wir in den Baumarkt gehen und uns einen Sechserpack Elektrokerzen in den Einkaufskorb legen?

Weniger pathetisch formuliert: Echte Kerzen schaffen Wärme, Stimmung, weiches Licht und malen mit ihrem Flackern immer neue Muster an die Wohnzimmerwand. All das kann eine Elektrokerze nicht. Natürlich können wir uns ein Plastikimitat kaufen, dessen LED-Lämpchen eine Flamme mehr schlecht als recht imitiert. Wir können aber auch einfach eine gute Sache eine gute Sache sein lassen. Und uns im Zweifel fragen: Was würde Prometheus dazu sagen? (RONDO, Ricarda Opis, 28.11.2023)