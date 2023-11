"Serienreif"-Podcast über "The Crown", ORF-Journalist El-Gawhary auf FM4, ORF Kids, Gesundheitsminister Rauch und Pilnacek-Tape im ORF, Ed Moschitz unterwegs am Würstelstand

"Squid Game: The Challenge": Reality, die wehtut Netflix spielt die Hitserie mit "echten" Menschen. Optik und Spiele ähneln der Originalserie. Der reale Hintergrund hinterlässt einen schalen Beigeschmack

Die Hitserie "Squid Game" hat nun einen Ableger in einer Realityversion. PETE DADDS/NETFLIX

ORF-Finanzierung 2024: ORF-General rechnet mit "Einzelfällen", die ORF-Beitrag nicht zahlen ORF-Gebührentochter schreibt täglich 5.000 Adressen an, die bisher keine GIS zahlen. Firmen bekommen erst Ende April 2024 Zahlungsaufforderungen

Schön und weniger schön reden: Gesundheitsminister Rauch und Pilnacek-Tape im ORF Seiner Taktik des positiven Framings blieb der Gesundheitsminister im Interview treu, nichts schönzureden gab es beim "Runden Tisch" über das Pilnacek-Tape

Bier gegen die Einsamkeit: Ed Moschitz unterwegs am Würstelstand im ORF-"Schauplatz" Hier wird politisiert, geschimpft, gestritten, vor allem aber gemeinsam getrunken – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

ORF-Journalist El-Gawhary auf FM4: Hamas kann nicht militärisch besiegt werden Der ORF-Korrespondent denkt, dass der Krieg die Radikalisierung sogar noch mehr befeuere. Er hofft auf andere Lösungen

ORF Kids: "Science Busters for Kids", Talk, Yoga im neuen ORF-Kinderkanal ab 2024 Erster Blick auf das neue Streamingprogramm für junges Publikum

Serienreif: Das wenig royale Finale von "The Crown" Jetzt anhören: Überzeichnete Charaktere und eine Geschichte, die alle kennen. Aber war wirklich alles schlecht an Teil 1 der sechsten Staffel?

KV-Verhandlungen: Journalistengewerkschaft vermisst Respekt vonseiten des VÖZ Die Kommunikation über die Rücknahme der KV-Aufkündigung sei "sonderbar"

Voting: Dreistester "Werbeschmäh des Jahres 2023" gesucht Die Verbraucherorganisation Foodwatch Österreich startet am Donnerstag ein Voting

Ausstellung: "Paparazzi!"-Ausstellung im Westlicht widmet sich verrufenem Beruf Der Bogen der Ausstellung reicht von frühen Fotos mit Eleganz bis zu Schmuddelbildern

Lorbeeren: STANDARD-Redakteurin Stefanie Rachbauer gewinnt Winfra-Journalismuspreis Weitere Auszeichnungen für Frederick Reinprecht, Jonas Binder, Katharina Maitz, Marianne Waldhäusl und Lukas Matzinger

Werbespot: Weihnachtsspot der Erste Group schickt Rentier statt zum Nordpol in die Wüste Spot von Jung von Matt Donau und Studio Sonntag zeigt Rudolph the Red-Nosed Reindeer beim Rodeoreiten

Switchlist: "Christopher Robin", "Mädchenbande", "Heilen mit Hypnose": TV-Hinweise für Donnerstag

