1. Warum der Einkauf bei Tchibo für viele ein peinliches Vergnügen ist

Das Unternehmen setzt auf Spontankäufe und ausgefallene Produkte. Was macht die Faszination aus – und warum verkauft ein Kaffeeröster das alles?

Erik Hofstädter ist Geschäftsführer von Tchibo. Christian Fischer

2. Gruß aus der Küche: Die Suche nach den perfekten Krautfleckerln

Selten wird aus so einfachen Zutaten so ein gutes Gericht wie bei Krautfleckerln. Aber wie werden sie am besten?

Krautfleckerln. Tobias Müller

3. Ist Edelpasta wirklich besser als die Ware aus dem Supermarkt?

Der mittelgroße "Gruß aus der Küche"-Pasta-Test.

Elfmal Supermarkt (nicht im Bild: Barilla Academia) … Tobias Müller

4. Über den Trend zu knapper Bademode

Wir haben uns bei einigen österreichischen Labels und Stores umgehört, wie in diesem Sommer die Bikinis und Badeanzüge aussehen. Gefragt sind Brazilian Panties und Cut-outs.

Das österreichische Label Rendl. Katarina Šoškić

5. Ist der "stille Luxus" eine gefinkelte Form der Protzerei?

Bling-Bling und Logos sind out, angesagt sind Kaschmirpullover oder leichte Daune – diskrete Statussymbole, die nur Eingeweihte verstehen.

Gwyneth Paltrow während des Prozesses. via REUTERS

6. Lehrerin: "Eine geschütztere Werkstätte, als Lehrer zu sein, gibt es nicht"

Maria Lodjn ist seit fast 30 Jahren Lehrerin und unterrichtet im 20. Bezirk in Wien an einer Mittelschule. Über unnötige Mathematik, Schulnoten und die Gründe, warum migrantische Kinder keine Chance haben.

Lehrerin Maria Lodjn. Kevin Recher

7. Tischlermeister: "Wenn ich Ikea-Möbel sehe, ist es bei mir aus"

Philipp Rabeck hat sein Studium hingeschmissen, um Möbelrestaurator zu werden. Über die Qualität von Diskontherstellern wie Ikea kann er sich nur wundern.

Tischlermeister Philipp Rabeck. Gerald Zagler

8. Warum ich meine schlimme Katze "therapierte"

Katzencoachin Petra Ott hat mehr als 8.000 Katzen und deren Halterinnen geholfen. Ihr nächster Fall ist Kater Strom. Er schreit die Nächte durch. Kann sie ihn retten?

Miauuuu! Heribert Corn

9. Das offizielle Bolognese-Rezept wurde nach vier Jahrzehnten geändert

Das Rezept wurde den Bedürfnissen der Gegenwart angepasst.

Bolognese-Rezept. Getty Images

10. Stefanie Herkner: "Die meisten Küchengeräte sind nur Chichi"

In einer Profiküche kommen viele Geräte zum Einsatz. Wir haben zwei Köchinnen und zwei Köche nach einem Gegenstand gefragt, der ihnen besonders am Herzen liegt.

Köchin Stefanie Herkner. Julia Rotter

(red, 28.12.2023)