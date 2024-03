Insgesamt hat die ÖBB 27 Railjets der neuen Railjet-Generation bestellt. Sie sollen bis Herbst 2028 auf der Schiene sein. Die Züge sollen nicht nur deutlich fixer sein als die Eurocity-Züge, sondern auch gemütlicher als die Vorgängerversionen. Der neue Railjet bietet durch seine neunteilige Ausführung eine Gesamtkapazität von 532 Sitzplätzen.

Außenansicht des "Railjets der neuen Generation". ÖBB/Harald Eisenberger

430 Sitze davon befinden sich in der Economy-Class, 86 Sitze in der First Class und 16 Sitze in der Business-Class. Die Sitzplätze teilen sich auf in Großraumbereiche und kleine Abteile und bieten laut Hersteller Siemens "mehr Privatsphäre, mehr Komfort und mehr Individualität". Durch den Niederflureinstieg in sieben der neun Wagen soll für alle Fahrgäste ein noch bequemeres Ein- und Aussteigen und das barrierefreie Reisen möglich sein, verspricht die Bahn. Im Multifunktionswagen stehen drei Rollstuhlstellplätze zur Verfügung.

Ein Blick in die Economy-Class: Die Garnituren bieten mehrfach verstellbare Sitze mit einem geschlossenen Design bei den Rückenlehnen für mehr Privatsphäre. ÖBB/Harald Eisenberger

Es gibt zwei Klapptische pro Platz für erweiterte Ablagemöglichkeiten, Fußstützen in allen Komfortklassen und integrierte Leselampen. ÖBB/Harald Eisenberger

Auch zusätzliche Lademöglichkeiten per USB und induktive Ladestation werden angeboten. ÖBB/Harald Eisenberger

Für Familien und Gruppenreisende stehen nun Abteile zur Verfügung – sowohl in der Economy-Class mit sechs Sitzen als auch in der Business-Class mit vier Sitzen. Eine Familienzone soll Raum für gemeinsame Aktivitäten und Spiele während der Fahrt bieten. ÖBB/Harald Eisenberger

Veränderungen gibt es auch in der Business-Class: Sie ist wie die First Class mit Leder und Echtholz ausgestattet. ÖBB/Harald Eisenberger

Ruhezonen sollen für ungestörtes Arbeiten und Reisen in der Economy-Class wie auch in der First Class sorgen. ÖBB/Harald Eisenberger

Die Ausstattung der First Class wirkt elegant und komfortabel. ÖBB/Harald Eisenberger

Neu entwickelte mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben verbessern die Netzfunktion und bringen damit stabileren Handyempfang auf den Strecken, verspricht die ÖBB. Eine spezielle Ambientebeleuchtung mit tageszeitangepasster Lichtsteuerung soll für eine angenehme Fahrt sorgen, während das modernisierte Fahrgastinformationssystem mit aktuellen Reiseinformationen up to date hält. ÖBB/Harald Eisenberger

Wer sich die Zeit bis zur Ankunft online vertreiben möchte, kann mit Gratis-WLAN im ÖBB-Railnet surfen, streamen und das digitale Zeitungs- und Zeitschriftenangebot kostenlos nutzen, teilt die ÖBB mit. Eine Klimaautomatik im Fahrgastraum soll für angenehme Temperaturen sorgen. ÖBB/Harald Eisenberger

Weniger ausschweifend fällt das Bordbistro aus. Der kleine Restaurant- und Cafébereich muss mit sechs Barhockern und weiteren sechs Sitzplätzen an den Tischen auskommen. ÖBB/Harald Eisenberger

Die verbesserte Laufruhe des Zugs soll selbst bei der Maximalgeschwindigkeit von 230 km/h für ein entspanntes Fahrerlebnis sorgen. Damit das Schnitzel nicht vom Teller hüpft. ÖBB/Harald Eisenberger

Fahrgästinnen und Fahrgäste können sich zudem im gesamten Zug an mehreren Automaten mit Snacks und Heißgetränken versorgen. ÖBB/Harald Eisenberger

Sechs Fahrradstellplätze, die im Multifunktionswagen über eine Fahrradrampe erreichbar sind, und ein eigener Platz für Ski und Snowboards soll für mehr Reisekomfort bei Sportbegeisterten sorgen. Dank Schlaufen zum Fixieren entfällt das Hochheben des Fahrrads. Das sei vor allem für E-Bikes eine wichtige Verbesserung, heißt es. ÖBB/Harald Eisenberger

Sogenannte Raised-Seating-Bereiche mit erhöhten Sitzplätzen bieten die Möglichkeit, Gepäckstücke ohne mühsames Hochheben direkt unter den Sitzen zu verstauen. Alternativ kann man die im ganzen Zug verteilten Gepäckracks nutzen: Sie sind mit einer neuen Gepäcksicherung mit Versperrmöglichkeiten via NFC oder PIN-Code versehen. ÖBB/Harald Eisenberger

Zum Schluss noch ein Blick in die Bordtoilette. ÖBB/Harald Eisenberger

Die ersten Railjets der neuen Generation sind ab 8. April 2024 auf der Brenner-Strecke im Einsatz. Zwei Zugpaare starten auf der Strecke München–Innsbruck–Bozen–Verona–Bologna und ein Zugpaar auf der Strecke München–Innsbruck. Die neuen Garnituren sollen später auch auf der Südstrecke eingesetzt werden. (Markus Böhm, 22.3.2024)