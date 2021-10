Am 30. Oktober 2011 erschien der erste Eintrag der Kochkolumne von Tobias Müller. Was wurde heftig diskutiert? Und was schmeckte gar nicht?

Es ist so weit, den Gruß aus der Küche gibt es seit mehr als zehn Jahren: Er ist am 30. Oktober 2011 zum ersten Mal erschienen, mit einer Geschichte über Alain Ducasses Methode, ein Steak auf niedriger, nicht hoher Hitze zuzubereiten.

Das Ergebnis des ersten Blogkochens: Steak, nach Alain Ducasse zubereitet. Foto: Tobias Müller

Ich habe daher die Menschen vom STANDARD um eine kleine Statistik (Fußnote) und Auswertung der vergangenen zehn Jahre gebeten – was hat die werten Leserinnen und Leser am meisten interessiert, was weniger? Zunächst einmal der am wenigsten gelesene Blogeintrag alle Zeiten:

Wirklich sehr frische Ziegenleberspieße

Zugegeben, das ist ein Nischenthema. Ein bisschen erstaunt bin ich trotzdem, bei der starken Nischenkonkurrenz wie etwa Maismüll und grüne Tomaten oder die Vermessung des Hühnerfußes.

Es war der dritte Blogeintrag, der je erschienen ist, und eher eine Notlösung. Ich war in Marokko und mir noch nicht bewusst, was es arbeitstechnisch heißt, jede Woche (so war das damals) eine Geschichte abzuliefern. Es war Schlachtfest, wir hatten hervorragend gegessen, es gab einen Ziegenleberblog. Ich bereue nichts und denke heute noch gern an den Nachmittag und die Spieße zurück.

Ziegenleberspieße kamen bei den Leserinnen und Lesern nicht so gut an. Foto: Tobias Müller

Die Top 20 haben mich (bis auf die Nummer eins!) nicht sehr überrascht. Die Reihenfolge variiert ein bissl, je nachdem, ob man Klicks oder Verweildauer betrachtet, aber es sind doch immer die gleichen Blogs dabei. Die perfekte Palatschinke ist da ganz vorn dabei, der Käse-Schinken-Käse-Schinken-Käse-Toast, das einfachste Pastarezept der Welt (sowie ein paar weitere Pasta-Geschichten), Pizza, Schnitzel, Käsknöpfle. Auf den unteren Rängen finden sich dann doch noch zwei harmlose Exoten: gebratener Reis und das Jain-Menü.

Das einfachste Pastarezept der Welt erschien mit einem Fischsaucentest. Foto: Tobias Müller

Der Überraschungssieger und erfolgreichste Blog aller Zeiten war:

Der Parasol – viel zu schade fürs Panieren

Er hat sowohl die meisten Zugriffe als auch die längste Verweildauer, und zwar mit Weile: etwa 30 Prozent mehr Verweildauer, dreimal (!) so viele Zugriffe wie die jeweilige Nummer zwei. Eine Panierbeschimpfung am Nationalfeiertag (reiner Zufall, ich schwöre) scheint Menschen wirklich zu interessieren, selbst wenn so ungewöhnlich Dinge wie Waldpilze involviert sind.

Die meisten Postings hat die Foie-Gras-Geschichte bekommen (und wenn man die Ergänzung dazu zählt, die ein paar Stunden später als Reaktion auf den Shitstorm online ging, sogar mit ziemlichem Abstand). Ich finde das schade, weil ich Foie-Gras-Bashing für die vielleicht größte Scheinheiligkeit des an Scheinheiligkeiten besonders reichen Themas Ernährung halte. Die restlichen Top 20 sind aber erfreulich frei von Veganer-versus-Fleischesser-Beflegelungen. Meistdiskutiert waren die Palatschinken, das Wiener Schnitzel im Automat Welt, der Parasol und der KSKSK-Toast.

Der Beitrag über den perfekten Käse-Schinken-Toast war einer der meistdiskutierten. Foto: Tobias Müller

Kochen, Essen, Freunde

Abgesehen von vielen, vielen Essen und kulinarischen Bereicherungen verdanke ich dem Blog zahlreiche Freundschaften, weil ich für ihn mit lieben Menschen gekocht und gegessen habe: etwa mit Max Stiegl (Die Schnepfe und ihr Dreck), Christoph Fink (Das Schaf zum Pudding machen) und den Gebrüdern S. (Vom Genuss abgelaufener Dosensardinen und zu viele weitere Blogs, um sie alle zu verlinken).

Test von Jahrgangssardinen im Jahr 2015. Foto: Tobias Müller

Und er war ständiger Begleiter auf und bis zu einem gewissen Grad eine Rechtfertigung für mehrere China-Reisen, die kulinarisch wahrscheinlich meine prägendsten Erlebnisse waren. Daher hier zum Schluss noch eine kleine, unvollständige und willkürlich gereihte Auswahl meiner persönlichen Favoriten:

Ingwermilchpudding. Foto: Tobias Müller

Mole kochen im Pujol in Mexiko-Stadt. Foto: Tobias Müller

(Tobias Müller, 31.10.2021)