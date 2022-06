Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Früchten, man findet sie im Sommer in Kuchen und Torten, aber auch in Drinks und teilweise in Salaten. Sie sind süß und universell einsetzbar, ihre größte Stärke zeigen sie aber als Zutat bei Nach- und Mehlspeisen.

Anbei finden Sie die besten Erdbeerrezepte aus unserer Rezeptrubrik "EssBar".

Traditionell werden Obstknödel mit Topfen- oder Erdäpfelteig zubereitet, in diesem Rezept umschließt ein Brandteig die Früchte. Dieser Teig ist neutraler im Geschmack und lässt die Aromen der Erdbeere besser zum Vorschein kommen.

Foto: Helga Gartner

Wer es lieber etwas säuerlicher hat, ist beim Rezept für Erdbeer-Trifle genau richtig. Die süßen Beeren werden auf einer sauren Lemon Curd, einer Art Zitronencreme, und zerstoßenen Biskotten serviert. Alternativ kann man Amarettini oder einen in Alkohol getränkten Biskuitteig verwenden.

Foto: Helga Gartner

Selten findet man eine Kombination so häufig wie die von Erdbeere und Rhabarber. Scheinbar sind sie von Natur aus füreinander bestimmt, passen die Komponenten süß und sauer doch einfach perfekt zusammen. Kochbuchautorin und STANDARD-Bloggerin Alessandra Dorigato hat das Rezept von einer Freundin ihrer Uroma adaptiert.

Foto: Alessandra Dorigato

Das Rezept stammt von der Foodbloggerin Saskia van Deelen und kann statt mit Erdbeeren auch mit anderen Beeren der Saison gepaart werden. Im Zentrum steht ohnehin das luftige Soufflé aus Ziegenfrischkäse und Topfen.

Foto: Helga Gartner

Ähnlich wie ein Cosmopolitan wird die Margarita mit Tequila statt mit Wodka zubereitet. In den Cocktail gelangen noch Limette, Orangenlikör und Saft aus Erdbeeren und Wassermelone. Perfekt für einen lauen Sommerabend.



Foto: Ursula Schersch

Gleich zwei sommerliche Früchte treffen in diesem Rezept von Foodbloggerin Pascale Neuens zusammen: Kirschen und Erdbeeren werden aufgekocht und eingedickt. Die Suppe kann auch kalt gegessen werden – zum Beispiel als Snack –, passt aber auch ideal zum Müsli.



Foto: NeuensausderKüche

Schlag, Erdbeeren und etwas Mürbteig: Shortcakes sind ein leichtes, aber köstliches Dessert. Die meiste Arbeit geht in die Zubereitung der Shortcakes selbst, der Rest ist in kürzester Zeit fertig.

Foto: Ursula Schersch

Herzhafte Erdbeeren? Warum denn nicht? Das Risotto wird zunächst ganz gewöhnlich mit Zwiebeln, Weißwein und Suppe zubereitet. Erst am Ende kommt Erdbeerpüree dazu, verfeinert wird das Gericht mit Schlagobers anstatt mit Parmesan.

Foto: Petra Eder

(rec, 11.6.2022)