Richard Grasl (50) hat Wirtschaft studiert, begann als Journalist beim ORF-Landesstudio Niederösterreich und wurde dort noch während Landeshauptmann Erwin Prölls Amtszeit Chefredakteur. 2010 wechselte Grasl auf Drängen der Regierungspartei ÖVP in die Funktion des ORF-Finanzdirektors – die ÖVP gab damals unter dieser Bedingung einen Bundeszuschuss von 160 Millionen Euro an den während der Finanzkrise tief in die Verlustzone gerutschten ORF frei. Grasl trat 2016 gegen Amtsinhaber Alexander Wrabetz um den Job des ORF-Generals an, verlor knapp und verließ den ORF. Ein tragischer Vorfall beendete vorerst seine Rolle als ÖVP-Personalhoffnung für den ORF. Grasl wurde Berater auch des "Kurier" für dessen TV-Aktivitäten mit dem übernommenen Sat-Kanal Schau-TV, der inzwischen Kurier-TV heißt. Er wurde Mitglied der Chefredaktion, dann Vizechefredakteur und 2023 auch – als Vorstufe für die "Kurier"-Geschäftsführung – Manager des "Kurier"-Nachrichtenmagazins "Profil". Nach einer ersten großen Sparwelle im Frühjahr 2023 wird mit weiteren Sparmaßnahmen beim "Kurier" gerechnet.

