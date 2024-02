Pro

Das Tor zur sozialen Welt. Das war Facebook, als ich mein Profil in den Nullerjahren dort angelegt hatte. Endlich wusste ich, was der Matthias aus der Nachbarklasse am Nachmittag trieb, auch wenn ich weiterhin zu schüchtern war, um in der Pause mit ihm zu sprechen. Anstups. Endlich wussten alle Bescheid, dass ich Jazz-Tanz lernte, weil ich Bilder von coolen Auftritten teilte. Gefällt mir. Und endlich war klar, wer wann Geburtstag hat. Happy birthday!

Die Nullerjahre sind vorbei – und auch Facebook gehört der Vergangenheit an. Außer Tante Heidrun, die ihre kreative Bastelarbeit präsentiert, und dem alten Physiklehrer, der ab und zu einen rechtsradikalen Kommentar hinrotzt, hält sich dort niemand mehr auf. Mein Profil habe ich schon vor einigen Jahren gelöscht. Versäumt habe ich bis auf die jährliche Veranstaltungseinladung zum Faschingsgschnas in Hintertupfing nichts. Wer sich online mit Bekannten verknüpfen will, soll bitte in diesem Jahrzehnt ankommen und auf Instagram wechseln (und selbst das ist schon oldschool). (RONDO, Margit Ehrenhöfer, 20.2.2024)