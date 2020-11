Krisen können auch dafür genutzt werden, an ihnen zu wachsen. Foto: istock

Das Jahr 2020 hat es in sich. Die Corona-Krise sorgt bei vielen Menschen für Unsicherheiten, Ängste oder Depressionen. Doch es gibt Wege, auch in diesen Zeiten nicht hoffnungslos zu werden und sich selbst und der eigenen Psyche Gutes zu tun. DER STANDARD spricht regelmäßig mit Expertinnen und Experten und fragt sie um Rat in dieser schwierigen Zeit. Welche Tipps sie geben, was dem Gemüt sonst gut tut und wie man an Krisen wachsen kann, lesen Sie hier:

Auswege aus der innerfamiliären Krise in der Pandemie (25. November)

Krisen gehören zum Leben – doch wenn mehrere zusammenkommen, kann die Lage dramatisch werden. Aber es gibt Auswege, erklärt Psychologe Wolf

Für schwierige Zeiten: Ein Therapeut kann auch eine App sein (16. November)

Viele Menschen sind in der Corona-Krise psychisch belastet. Die App Pocketcoach ist eine niederschwellige Methode, die dabei hilft, mit Krisen umzugehen

Psychiaterin: "Den Kindern geht es zunehmend schlechter" (14. November)

Die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie warnt vor Schulschließungen. Familien sind bereits am Limit

Ein paar praktische Tipps für schwierige Zeiten (7. November)

Hilfe in schwierigen Situationen – was der Psyche jetzt gut tut

Terror und Corona: Wenn sich Ängste überlagern (4. November)

Die Psychologin Beate Wimmer-Puchinger über Solidarität innerhalb einer Gesellschaft, Wut, die nicht Oberhand nehmen dürfe, und Vertrauen, das wir jetzt in die Behörden haben sollten

Psychotherapeut: "Diese Pandemie geht auf die Psyche" (1. November)

Peter Stippl ist Präsident des Verbands für Psychotherapie und plädiert dafür, in der Krise auch auf positive Nachrichten zu setzen

Feminismus und Mental Health: Depressionen als Politikum (1. November)

In der Pandemie rücken zunehmend psychische Belastungen in den Fokus. Feministischer Aktivismus widmet sich nicht den Symptomen, sondern den Strukturen, die krank machen

Warum uns Ängste oft in die Irre führen (17. Oktober)

Durch die Corona-Pandemie ist die Angst in unserer Gesellschaft gestiegen. Doch oft fürchten sich Menschen vor dem Falschen und gehen Populisten auf den Leim

Psyche und Corona: Wie ging es Ihnen in den letzten Monaten? (12. Oktober)

Das vergangene Jahr hat den meisten Menschen sehr viel abverlangt. Die Ausnahmesituation setzt vielen psychisch zu. Wie geht es Ihnen?

Corona-Shaming: Wenn Genesene gemieden werden (10. Oktober)

Der Weg zurück in den Alltag kann nach einer Covid-19-Infektion schwierig sein – besonders, wenn das Umfeld Angst vor einer Ansteckung hat. Genesene berichten

Resilienz: An Krisen wachsen können (5. Oktober)

Die Corona-Pandemie bringt viele Menschen in schwierige Lebenslagen. Über die psychische Verfasstheit, die es braucht, um sie zu überstehen

Pandemiefolgen: Jetzt ist die Psyche dran (3. Oktober)

Nach dem Fokus auf die körperliche Gesundheit während Corona muss jetzt die psychische Gesundheit in den Mittelpunkt rücken

Warum die psychische Corona-Krise jetzt erst beginnt (25. September)

Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie wurde am Donnerstag die erste Studie über deren psychische Folgen in Österreich präsentiert. Die Belastungen sind hoch

Seelenheil auf Krankenschein (19. September)

Nicht zuletzt im Zuge der Pandemie wurde die psychologische Versorgung Österreichs vor neue Herausforderungen gestellt. Eine Bestandsaufnahme

Alkohol in der Pandemie: 43 Prozent trinken nun öfter allein (14. September)

Die Corona-Krise wirkt sich auf die psychische Gesundheit und den Drogenkonsum aus. 41 Prozent der Befragten des Global Drug Survey trinken nun mehr Alkohol

Generalsekretärin im Sozialministerium: "In der Krise waren vor allem Frauen belastet" (5. September)

Bei der Evaluierung der Corona-Maßnahmen muss die Position von Frauen und Kindern viel stärker mitgedacht werden, sagt Ines Stilling

Verband fordert mehr Psychotherapieplätze (28. August)

Die Zahl derer, die unter psychischen Belastungen leiden, ist durch Corona gestiegen. Therapieplätze wurden nicht ausreichend aufgestockt, kritisiert der Bundesverband für Psychotherapie

Psychologin über Stress: "Reiß dich zusammen" – das ist die falsche Strategie (4. Juli)

Geht es um die Bewältigung des Alltags, haben viele Menschen kein Selbstmitgefühl, sagt die Psychologin Bettina Klaninger. Die Folge sind Stress und Überforderung

Schlafen im Lockdown: "Es gab viele Berichte über Corona Dreams" (21. Juni)

Die Schlafqualität hat während der Corona-Pandemie gelitten, konstatiert Schlafforscherin Christine Blume

Psychiaterin über den Lockdown: "Patienten hatten praktisch keine vertraute Struktur mehr" (8. Juni)

Menschen mit bipolaren Erkrankungen hatten durch die Ausgangsbeschränkungen die gravierendsten Probleme, sagt die Psychiaterin Gabriele Fischer

Stimmung! Gute Laune lässt sich trainieren (27. Mai)

Menschen mit tendenziell getrübter Stimmung sind schlechter dazu in der Lage, ihr Wohlbefinden zu regulieren. Bewegung ist hilfreich, zeigen Studien

Corona, die Angst und das normale Leben (13. Mai)

Die Ansteckung mit Krankheiten ist eine menschliche Urangst. Sie wieder abzulegen fällt vielen Menschen gar nicht so leicht. Warum die Psyche Unterstützung braucht

"Om... Äh...": Meditieren in Zeiten des Coronavirus (9. Mai)

Die Zeiten sind unsicher, daher probieren es viele mit Meditation mittels Handy-App. Das ist schwieriger, als man denkt

Psychologin: "Psychische Hygiene ist so wichtig wie Händewaschen" (29. April)

Die letzten Wochen waren für viele eine psychische Belastung. Die Psychologin Beate Wimmer-Puchinger erklärt, wie ein Weg zurück in die Normalität aussehen kann

70 Prozent der Psychotherapie-Patienten spüren negative Auswirkungen der Corona-Krise (25. April)

Psychotherapeuten wissen gut über die Probleme ihrer Patienten Bescheid, sie Berichten von Angst, Einsamkeit und Sorgen

Psychiater: "Wir verlangen jungen Menschen in der Corona-Krise viel ab" (21. April)

Der Kinderpsychiater Paul Plener warnt vor den langfristigen Folgen der Corona-Krise für junge Menschen und fordert einen Plan für eine Rückkehr zur Normalität

Wie Wald auf unsere Gesundheit wirkt (14. April)

Das aus Japan kommende "Waldbaden" und der Trend zur Nutzung der Wälder für Therapien sind in Europa bereits vielfach etabliert

Familientherapeutin: "Jetzt den Leistungsanspruch runterschrauben" (8. April)

Astrid Just sitzt am Bildschirm, ihre Klienten auch. Onlinetherapie klapptüberraschend gut in Corona-Zeiten, erzählt sie

Corona-Psyche: Jüngere emotional zerrissen, Ältere entspannt (1. April)

Psychologen versuchen mit Onlinestudien einen Blick in die Seele der Bevölkerung – die zwischen existenziellen Ängsten und Motivation pendelt

Die Corona-Medaille: Wie man jetzt nicht aufgibt (1. April)

Sport hilft vielen, nicht zu verzweifeln. Der Trick ist, trotz aller Einschränkungen in Bewegung zu bleiben

Wenn die Ordnung verloren geht (27. März)

In diesen besonderen Zeiten wird jeder Tag zu einer Übung in Geduld und Vertrauen

Die Isolation wird zur psychischen Belastung, doch es gibt Hilfe (27. März)

Menschen mit Vorbelastung haben es jetzt besonders schwer. Es gibt aber viele Hilfsangebote – und Angehörige können mit Telefonaten unterstützen

Coronavirus: Psychisch kranke Menschen sind übersehene Risikogruppe (26. März)

Die soziale Isolation und das Aussetzen von Routinen währen der Corona-Krise bedeuten für psychisch kranke und instabile Personen einen besonderen Einschnitt

Plötzlich daheim: Jetzt helfen gute Planung und Zuversicht (22. März)

Wir haben eine neue Realität: Das gesamte Leben spielt sich nun in den eigenen vier Wänden ab. Das kann ganz schön eng werden

(red)