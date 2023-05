Nebelschwaden hängen über den Wäldern und den rostroten Türmchen des Schlosses. Wer sich der einstigen Burg nähert, glaubt sich inmitten einer Bilderbuchlandschaft. Besonders im Frühjahr, wenn das Schloss in sattes Grün eingebettet ist. Aber nicht nur die Gegend ist einen Ausflug wert. Was Designinteressierten nicht entgangen sein dürfte, kann guten Gewissens allen jenen empfohlen werden, die noch nicht da waren: Seit sieben Jahren beherbergt das Gebäude, seit 1821 im Besitz der Familie Liechtenstein, im Mai während des Designmonates Graz eine Ausstellung, die an den Wochenenden geöffnet ist. In diesem Frühjahr hat sich Kuratorin und Initiatorin Alice Stori Liechtenstein dem Glas verschrieben. In der Schau "Ashes & Sand" lässt sich die Vielseitigkeit des Materials Glas erleben. Neben historischen Glasobjekten sind die Arbeiten von 25 internationalen und heimischen Designerinnen und Designern zu entdecken, einige von ihnen weilten heuer oder in den vergangenen Jahren als "Artist in Residence" auf dem Schloss.

Schloss Hollenegg ist auch ein Ausstellungssort für den Designmonat Graz. Foto: Imago

Das Besondere an dieser Schau aber ist das unangestrengte wie ansprechende Miteinander von Räumen und Objekten: Die Vasen des Finnen Antrei Hartikainen schmiegen sich an die sandfarbenen Säulen des Arkadenganges im Schloss- Innenhof, die 3D-Vasen der Designerin Julia Körner fügen sich wie selbstverständlich in das historische Interieur ein. Empfohlen werden kann auch die Führung der Kuratorin. Während im Schlossgarten die Hühner herumlaufen, führt die 44-Jährige gebürtige Italienerin, die in die Familie Liechtenstein einheiratete und mit der Familie zeitweise auf Hollenegg wohnt, durch die Ausstellung von Spiegeln, Lampen und Vasen und erklärt, wer und welche Geschichten hinter den Arbeiten stecken.

Der Innenhof von Schloss Hollenegg Foto: Anne Feldkamp

Ab und zu stolpert man über ältere Arbeiten, die Teil des Interieurs geworden sind. So wie die Tapete für das Gobelinzimmer von Charlap Hyman & Herrero, die 2019 als Designer in Residence vor Ort waren. Wer Glück hat, kann unter dem Kunstwerk einschlafen: Im Boutiquehotel "Das Zeitwert", 2022 am Fuß des Schlosses neu eröffnet, wurde ein Zimmer mit dem Design von Charlap Hyman & Herrero tapeziert. (Anne Feldkamp, 22.5.2023)