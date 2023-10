Nina Proll in Mirjam Ungers Film "Ternitz Tennessee". ORF

In unserer Rubrik "Kopf des Tages" stellen wir täglich eine Person des öffentlichen Interesses vor. Bei US-General Charles Q. Brown Jr. ist dem Autor ein bedauerlicher Fehler unterlaufen: Er verwechselte beim Schnelllesen "Saipan" mit "Spain". Der Großvater des Protagonisten war also während des Zweiten Weltkrieges im Pazifik stationiert – und nicht in Europa.

Saipan und Spanien

Aus Fehlern lernt man, deshalb an dieser Stelle ein kleiner Schlenker Frontalunterricht: Bei Saipan handelt es sich um ein 22 Kilometer langes und neun Kilometer breites Eiland, das zum US-amerikanischen Außengebiet der Nördlichen Marianen gehört. Im Zweiten Weltkrieg gewannen dort die Amerikaner gegen Japan. 2018 verwüstete ein schwerer Taifun die Insel. Wo Spanien ist, wissen Sie. Der Kollege hat nun die Schriftgröße in seinem Browser größer eingestellt.

Sehschwäche mag auch die Ursache gewesen sein für Grafiken, in denen wir Vorboten eines Handelskriegs zwischen der EU und China skizzierten und in denen wir die Zahl der Pkw-Exporte mit Millionen Euro statt Millionen Stück erklärten. Die Grafiken waren aber wirklich sehr klein. "Weltweit 80 Prozent der verkauften Pkws" aus Europa war wiederum zu hoch gegriffen. Auf die Zahl kommt man erst, wenn USA und Japan dazugerechnet werden.

Sensation!

Klar als Sensation erkennbar war, was sich unlängst in Berlin ereignete. In unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors setzte Tigist Assefa einen sporthistorischen Meilenstein. Die 29-Jährige verbesserte im Berlin-Marathon den Weltrekord. In unserer Begeisterung haben wir die Äthiopierin noch schneller gemacht, als sie ohnehin war, und zwar viel. "2:11:53 Minuten" waren heillos übertrieben.

Am kritischen Auge blind waren wir im Fall von angeblich "stark variierenden" Spritpreisen in Salzburg an den Tankstellen. Die knallharten Beweise dafür blieben wir ein wenig schuldig: "Zahlt man in Sankt Michael im Lungau knapp über 1,8 Cent pro Liter Benzin, legt man im nur 50 Autominuten entfernten Sankt Johann im Pongau nicht einmal 1,5 Cent pro Liter ab." Das wäre nun eindeutig zu wenig.

Grammatikalisch unentschlossen waren wir mit der Feststellung "Die Region hat 1991 seine Unabhängigkeit erklärt". Ein klassischer Fall von "Wiglwogl" kam auch in der Frage von Frauenpensionen zustande, wonach gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit "immer hauptsächlich von Frauen geleistet" werde.

Nina Proll war nicht da

Dass Nina Proll am 9. September in der Promi-Quizjagd wie von uns angekündigt auf Servus TV miträtselte, konnten selbst Menschen mit scharfem Blick nicht erkennen. Im Film Ternitz Tenesse hat Proll gleichfalls nie mitgespielt, in Mirjam Ungers großartigem Regiedebüt Ternitz, Tennessee aus dem Jahr 2000 hingegen sehr wohl.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei all den freundlichen Leserinnen und Lesern für ihre nimmermüde Unterstützung für den Fortbestand dieser Kolumne. Insbesondere dank ihnen geht uns der Stoff nie aus. Betreffend die fehlenden n und e hat etwa Poster romang einen Tipp parat: Ihm helfe bei der Schreibung diverser Amerika-Doppelbuchstaben-Örtlichkeiten folgende Liste: "Drei Doppler: Mississippi, Tennessee, Tallahassee; zwei Doppler: Chattanooga, Massachusetts; ein Doppler: Titicacasee." Danke, kannten wir noch nicht. (Doris Priesching, 10.10.2023)