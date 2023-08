Es ist ja fast ein Naturgesetz, wie ich finde: In der Sekunde, in der man über die Grenze nach Italien fährt, muss man "Urlaub in Italien" abspielen. In die Playlist reihen sich danach noch absolute Banger-Nummern wie "Autogrill" oder "Strada Del Sole". Kennen Sie dieses ganz spezielle Gefühl, das man dann hat? Wenn der erste italienische Espresso an der Raststation besonders gut schmeckt und man sich schon mittags auf den Aperitivo freut?

Ein Haus aus den 1960ern, getrimmt auf Achtziger und Neunziger. Hotel Amadeus

Wäre dieses Gefühl ein Ort, wäre es das "Amadeus Ora & Amore" im Südtiroler Weindorf Auer am Kalterer See. Hier im südlichsten Teil Südtirols, in dem idyllischen, kleinen Dorf fernab vom touristischen Trubel, zwischen Bozen und Gardasee, hier trifft Dolce Vita auf Retro-Flair.

Als die Gastgeber Kat und Jan vergangenes Jahr das Haus aus den 1960er-Jahren samt Garten und Outdoor-Pool übernommen haben, wollten sie beweisen, dass erfolgreiche Hotellerie in Südtirol nicht bedeuten muss, den größten Wellnessbereich zu haben. Stattdessen haben sie eine Italo-Bude kreiert, durch die heute ein frischer Wind mit buntem Stilmix der 80er- und 90er-Jahre weht. Für Kultur-Nerds bietet der ehemalige Besitzer des Hauses auch die ein oder andere waschechte Hausführung an.

Auch die Zimmer vermitteln gediegenes Retro-Flair. Hotel Amadeus

Das neu erfundene Amadeus ist ein Haus, geschaffen für Paare, Familien und Gruppen von Freunden und Freundinnen, die es im Urlaub locker nehmen und klassische Standardhotels satthaben. Die zwar die Vorzüge von Hotels genießen wollen, sich aber in der Stimmung von Hostels am wohlsten fühlen – fern von jeglicher Etikette. Ein Ort der Begegnung, der mit extra viel Amore und italienischer Leichtigkeit geführt wird.

Am besten erlebbar wird dieser Vibe jeden Donnerstag beim Aperitivo mit DJ am Pool (auch für externe Gäste), wenn Barkeeper Bruno zum eisgekühlten Aperol noch einen lockeren Spruch serviert und man es sich mit frischer Focaccia aus dem hauseigenen Bistro Verde, Gelati und den besten Weinen, die direkt vor den Türen reifen, so richtig gutgehen lässt.

Passt gut ins Gesamtbild: der alte Billardtisch mit Intarsien. Hotel Amadeus / Tiberio Sorvillo

Das "Amadeus Ora & Amore" wird vermarktet als "coolster Zwischenstopp auf dem Weg ins südliche Italien". Dabei macht es sich auch als Endstation hervorragend. Nur zehn Minuten mit dem Rad entfernt liegt sogar ein gleichfalls auf Retro getrimmtes Strandbad – direkt am erfrischenden Kalterer See. (Magdalena Pötsch, 19.8.2023)